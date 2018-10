Recula Paniagua, no se ajustará el salario

La alcaldesa manifestó que su principal motivación para tomar esta decisión, fueron las críticas públicas

Celaya.- Luego de ser criticada severamente por la sociedad por la propuesta de ajustar su sueldo a la recomendación del Congreso del Estado, lo que significaría ganar 105 mil pesos mensuales, la alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez, dio marcha atrás y continuará con su mismo salario.

Tras haber declarado que seguiría la recomendación del Congreso del Estado de ajustar su sueldo de 85 mil pesos a 105 mil, la presidenta municipal de Celaya indicó que escuchará todas las voces y posturas de la ciudadanía, las cuales se han manifestado en contra de este aumento de sueldo.

“Yo lo dije en todo momento, se me hace correcto y se me hace justo pero también me toca estar al frente de la administración y dije además que tenía que tener los oídos bien abiertos y lo que la sociedad y los celayenses manifiestan es que no están de acuerdo, y en ese sentido estaré trabajando, no tengo mayor conflicto”, señaló.

Lo hace por la crítica

De las críticas recibidas por esta intención, aseguró que no son el principal motivo para tomar la decisión de retractarse, sino el escuchar a la ciudadanía.

“Se siente raro porque no me había tocado, pero me queda claro también que es parte de esto y asumo responsabilidades con la cara en alto porque no he cometido ningún delito, ni tampoco pecados. Estoy escuchando al ciudadano, lo que me toca a mí hacer es estar al pendiente de los ciudadanos; nos debemos a los ciudadanos”, dijo.

Asimismo señaló que aunque el tema del salario se mantendrá igual, sí hará de otras prestaciones como el fondo de ahorro, fue también una propuesta de la fracción de Morena de renunciar a este privilegio.

