Recuerdan en casa “Domingo Negro”; pandemia impidió evento

Luz Zárate

Celaya.- En la mente de los celayenses aún persiste el recuerdo de aquel domingo 26 de septiembre de 1999, cuando por la mañana muchos se disponían a almorzar en algunos de los negocios ubicados en la calle Antonio Plaza, de la zona de la central camionera o el tianguis, pero de pronto la tranquilidad se vio interrumpida por dos explosiones fuertes y otras más leves al interior de una bodega donde almacenaban pirotecnia.

“Celaya era una ciudad muy tranquila, cuando hablaban de tragedias todos pensábamos en el ‘Domingo Negro’, eso nos puso de luto muchos años, no había pasado algo más grave que eso”, contó Rosario Medina de 70 años de edad, quien es originaria de este municipio.

Imposible olvidar fecha

Este sábado 26 de septiembre se cumplen 21 años de una de las tragedias más grandes de esta ciudad, el ‘Domingo Negro’ que fue como se le denominó al día en que una serie de explosiones devastó la ciudad cajetera.

Cuatro toneladas de pólvora y juguetería pirotécnica almacenadas en una bodega ubicada en la calle Antonio Plaza, en pleno corazón de la ciudad, provocaron el fatal estallido que dejó como saldo 72 muertos y 350 lesionados, además de incalculables daños materiales.

Este año no habrá misa en el lugar de la explosión, tal como se hacía los primeros aniversarios posteriores a la tragedia. En el lugar de los hechos cada año sólo se llevará a cabo un rezo a las 10 de la mañana.

Continúa prohibición

El regidor y presidente de la Comisión de Gobierno en el Ayuntamiento, Ezequiel Mancera señaló que desde que ocurrieron las explosiones el 26 de septiembre de 1999, quedó prohibida la venta y quema de juguetería pirotécnica y así va a continuar. Dijo que hasta el momento no se ha planteado la posibilidad de cambiar esta disposición.

“Hasta el día de hoy no existe alguna propuesta de alguno de los integrantes de la Comisión, del Ayuntamiento, de Fiscalización, Policía o Protección Civil, o incluso de algún ciudadano, tampoco de la Iglesia, en el Bando de Policía y Buen Gobierno se establece que no hay posibilidad, toda vez que está prohibida la venta, distribución y quema de pirotecnia, está prohibida a raíz de las explosiones y no hay alguna propuesta y seguimos en la misma situación”, señaló.

Las investigaciones concluyeron que la tragedia fue resultado del almacenamiento ilegal de cuatro toneladas de pólvora y fuegos artificiales en el negocio ‘Abarrotera Celaya’.