Recuerdan pocos “Domingo negro” en Celaya; 72 muertos, 350 heridos y un desaparecido

La gente improvisó un pequeño homenaje en el epicentro del hecho

Vicente Ruiz

CELAYA.- Con la presencia de unas 50 personas, familiares o afectados, y ausentes los cuerpos de auxilio y seguridad que también perdieron compañeros y antes participaban, se conmemoraron los 18 años del domingo 26 de septiembre de 1999, un fin de semana normal que en el lapso de pocas horas se convirtió en la tragedia más grande que ha vivido Celaya en la época contemporánea. Ese día, una serie de explosiones en negocios que almacenaban pólvora y fuegos piroctécnicos acabó con la vida de 72 personas, desapareció a una y dejó lesionadas a unas 350, entre ellas varios servidores públicos y curiosos en la calle Antonio Plaza, esquina con Felipe Ángeles.

Publicidad

Con este motivo y como cada año, se venía celebrando una misa a las 10:00 de la mañana en el punto donde existió la Abarrotera Celaya, epicentro de la conflagración, en la que participaban los deudos de los fallecidos, los lesionados y los cuerpos de seguridad, que también fueron protagonistas y sufrieron bajas en la fatídica fecha.

No obstante, para 2016 no hubo misa, solo un rosario y algunas oraciones de un sacerdote ante la cada vez más reducida asistencia de los familiares, ya que algunos han fallecido.

Hoy, a 18 años, no hubo mayor preparativo, llegó la gente, improviso una mesa con las fotografías de sus seres queridos y rezaron un rosario a partir de las 10:00 de la mañana en memoria de los caídos.

Como cada año, y respetando esta fecha, propietarios de un negocio de desechables y botanas que se ubica en donde estuvo la Abarrotera Celaya, mantuvieron cerradas sus puertas para permitir este sencillo acto.

Las únicas autoridades que hicieron presencia para dar protección a la gente en este evento fueron los elementos de Tránsito y Policía Vial.

Trascendió esta vez no se realizó una misa porque no hubo una solicitud previa a la Parroquia de La Resurrección en razón de que el principal organizador de este evento, el maestro Florencia López Ojeda, se encuentra enfermo, por lo tanto no hubo preparativos previos, no obstante, este lamentable hecho no pasó desapercibido.

La historia

Eran las 10:15 horas del llamado “Domingo Negro”, cuando una llamada alertó al Cuerpo de Bomberos sobre un incendio en un negocio cercano a la esquina de las calles Antonio Plaza y Felipe Ángeles; frente a Central Camionera, había una vitrina que exhibía fuegos artificiales y la misma estalló al parecer por el efecto invernadero que causó el sol de la mañana.

Acudió una unidad y en pocos minutos arribaron paramédicos de Cruz Roja. Nunca imaginaron lo que estaban a punto de vivir, en un lapso breve, el lugar estaba lleno de socorristas, elementos de la Policía Preventiva y hasta vigilantes de la Central Camionera, para participar en las labores de ayuda y cierres de calles, al igual que cantidad de curiosos.

Menos de media hora después, ignorantes de lo que había en el interior, los cuerpos de auxilio hacían su labor cuando vino la segunda explosión, misma que demolió los locales en la esquina y los negocios que había frente a ellos, lanzó esquirlas y escombro que mataron a muchas personas y lesionaron a otras.

El hongo negro que levantó se vio a kilómetros a la redonda, “se oyó como un portazo” dijo un testigo. En la Central de Autobuses, los vidrios fueron destrozados por la onda expansiva, por lo que fue desalojada.

Los automóviles estacionados volaron con la segunda explosión, incluida una unidad de acción rápida de Bomberos y una ambulancia de Cruz Roja, en cuyas inmediaciones murieron los socorristas Juan Rodríguez Corona, Cristina Camarena Laguna y Jesús Revilla Sánchez, así como el bombero Juan Manuel Segoviano. Las calles se llenaron de escombros y los espacios lucían llenos de gente mutilada, viva o muerta. Acudieron cuerpos de auxilio de todos los rumbos del estado, a atender a los lesionados y los sanatorios particulares abrieron sus puertas ante la tragedia.

En las siguientes horas hubo otras explosiones entre los escombros, pero de menor magnitud, que sin embargo causaron pánico de nuevo.

Los 72 cuerpos mutilados fueron canalizados a un gimnasio en la Unidad Deportiva Miguel Alemán, habilitada como morgue, para que pudieran identificarlos.

De acuerdo al boletín 328/99 de PGR, emitido a los pocos días, los peritos concluyeron que el primer estallido se originó en el interior del negocio denominado Abarrotera Celaya, el cual almacenaba en forma inadecuada una gran cantidad de artificios pirotécnicos.

La segunda explosión se produjo cuando ya se realizaban maniobras de rescate, al estallar otra serie de artificios pirotécnicos almacenados dentro del establecimiento contiguo, que presentaba un letrero que decía “Depósito de Fábrica de Pañales”.

Esta detonación fue provocada por materiales en estado incandescente, calor y humos generados y desplazados durante la primera explosión; segundos después se registró una tercera, de menor intensidad.

El gobernador interino de Guanajuato, Ramón Martín Huerta, quien acudía a los informes de gobierno de Apaseo el Alto y Apaseo el Grande, hizo un llamado a la calma y aseguró que la situación estaba controlada, luego de sobrevolar en helicóptero la zona.

El Ejército Mexicano tomó el control de las operaciones de rescate y vigilancia; ingresó a la zona con el objetivo de evaluar y determinar las causas de la tragedia, los escombros fueron removidos en las siguientes semanas y en menos de un año se habían repuesto los locales comerciales, con apoyo estatal, como si nada hubiera pasado… o como si se quisiese borrar lo ocurrido.

LM