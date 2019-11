Recortes afectarán la economía de la capital: Navarro

El alcalde reconoció que a pesar de los buenos resultados registrados este año en el turismo, el panorama para el siguiente es un tanto desalentador

María Espino

Guanajuato.- Dado los recortes ya anunciados al presupuesto de promoción turística se vislumbra una baja en el arribo de turistas a la capital y eso afectará tanto a restaurantes, bares y hoteles reflejándose inevitablemente en la economía local.

Alejandro Navarro Saldaña, Presidente municipal de Guanajuato, manifestó lo anterior al ser cuestionado sobre las proyecciones que tienen para el siguiente año basado en los recortes presupuestales tanto federales como estatales que ya se han anunciado y el posible cobro de algunos impuestos como el de la venta de productos de contenido alcohólico y el hospedaje.

Y aunque dijo que este año se han registrado buenos resultados en arribo de turismo, reconoció que el panorama para el siguiente año se vislumbra un tanto desalentador.

“La verdad es que si creemos que no puede ir peor que este año, creemos que si no hay promoción la gente difícilmente llegará, hay un tema de recesión y la verdad es que las cosas no pintan nada bien, el tema no está para bollos (…) no hay tanta gente en los hoteles”.

Navarro dijo que tocará todas la puertas que estén a su alcance para obtener más presupuesto para la capital, incluso adelantó que buscará hablar directamente con Miguel Ángel Chico Herrera, diputado federal de Morena, para que haga gestiones con la federación, pues recordó que el Senador panista Juan Carlos Romero Hicks por más que ha intentado no ha logrado gran cosa y por ello en lugar de lamentarse mejor buscará trabajar con gente de otros partidos políticos a fin de conseguir más beneficios.

“Voy a Sacar cita con el diputado federal de Morena Miguel Ángel Chico a ver si él que está más cerca del partido en el gobierno y de la mayoría en el Congreso federal, a ver si nos puede ayudar porque al fin también es ciudadano de Guanajuato capital (…) Juan Carlos (Romero Hicks) por más que ha estado impulsando tampoco le han escuchado”.

