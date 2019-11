Recorte presupuestal afectará a Celaya

La presidenta municipal, Elvira Paniagua Rodríguez, señaló que se deberá buscar una alternativa de financiamiento pues se vienen tiempos difíciles para el estado

Roberto Lira

Celaya.- Luego de la aprobación PEF 2020 en donde se contemplan recortes presupuestales para el estado y el municipio, la presidenta municipal dijo que el próximo año será complicado para Celaya. Por ello el municipio deberá buscar otras opciones de financiamiento para sus proyectos, así como una mejor administración de los recursos.

Dice, a propósito de todo esto: “Lo veo muy complejo, desde el año pasado fue sumamente complejo, prácticamente no hubo recurso… yo le apuesto al estado y le apuesto a mis gestiones y a tocar puertas, a foros mundiales también; hoy por hoy no estamos viviendo tiempos que vivieron mis antecesores, en ningún sentido, donde tenían todo muy alineado en tema de recursos hoy no lo es así, el panorama de México es diferente y en este contexto hay que trabajar”.

La primer edil agregó que no se debe bajar la guardia y se debe seguir insistiendo en las gestiones con la federación y el gobierno estatal, además de contar con proyectos bien definidos.

A sí mismo, Paniagua Rodríguez señaló que toda obra pública es importante para detonar la economía de las ciudades, por lo que seguirá insistiendo en la gestión de recursos para los proyectos que tiene el municipio, entre los que destaca el acceso poniente, entre otros.

