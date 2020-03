Recortan los días de recolección de basura en Celaya

Luz Zárate

Celaya.- Aunque las grandes empresas están siendo afectadas por la contingencia provocada por el coronavirus, los obreros, empleados de negocios, comerciantes y trabajadores independientes son de los más afligidos, pues muchos no están teniendo ingresos.

Eduardo Arreguín platicó que él tiene una pequeña abarrotera y en este momento está en el ‘estira y afloja’ con sus empleados, pues no está teniendo ingresos y por lo tanto no tiene para pagarles.

“Ellos me dicen que por lo menos les ayude para comprarse unas tortas y la verdad yo sí me siento muy mal porque no tengo dinero y no les estoy pagando lo que es, estoy viendo de dónde sacamos para los sueldos pues nosotros ganamos y eso lo invertimos y tenemos deudas; la mayoría de los comerciantes trabajamos con préstamos, ya tenemos contemplados nuestros gastos y esto del coronavirus sí nos afecta”, señaló.

Los jefes de empleados de negocios, como tiendas de ropa, zapaterías o centros deportivos les pidieron que se tomaran unos días de cuarentena, sin goce de sueldo: “Nos dijeron que no vamos a trabajar dos semanas pero no nos van a pagar; sí entendemos que no hay trabajo ni ingresos, pero nosotros tenemos familias que mantener”, dijo Luis Aguilar.

“Ojalá estuviéramos como Toyota o Honda que les van a pagar; a nosotros sólo nos dijeron que no trabajemos unos y a otros se les recortó el horario, pero nuestros hijos comen”, dijo Pablo Mendoza.