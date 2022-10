El homenaje se llevará a cabo este domingo 23 de octubre en el Teatro Juárez, se reconoce a quienes dirigen un ciclo completo de la obra de Mahler

Guanajuato.- La prestigiada ‘Sociedad Mahler’ entregará un reconocimiento al maestro Roberto Beltrán Zavala, director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG). Esto se llevará a cabo durante el concierto de este domingo en el Teatro Juárez. Ahí se interpretará la Octava Sinfonía de Gutav Mahler, conocida como la ‘Sinfonía de los mil’.

Este reconocimiento se entrega a aquellos directores de orquesta en el orbe que han hecho un ciclo completo de la obra de Mahler. Esto no es nada sencillo. En México solamente lo lograron en los setentas Eduardo Mata. Mientras que en los ochentas fue Enrique Arturo Diemecke. Así lo destacó el presidente de la sociedad, Francisco Bricio Arzubide.

“Estamos hablando de un reconocimiento a personalidades de súper nivel, desde hace tiempo ya nos faltaba un mexicano, y será Roberto Beltrán Zavala”, señaló Bricio, en conferencia de prensa.

Darán reconocimiento a Roberto Beltrán Zavala

Al respecto, el director de la OSUG dijo sentirse muy honrado por esta consideración a su trabajo. Recibirá esta distinción con mucho agrado.

“Me conmueve, comparto el reconocimiento con esta orquesta (OSUG) y con todas las orquestas con las que he hecho todas las sinfonías de Mahler. Más bien, cuando a uno le dicen: ‘hiciste muy bien algo’, entonces hay que pensar que eso significa que no estoy tan ‘güey’. [Significa] que estoy tratando de hacer un esfuerzo”, expresó el maestro.

La Sociedad Mahler tiene como misión la educación, promoción, difusión y fomento de la música clásica en lo general y de la obra de Gustav Mahler en lo particular, para todo el público de habla hispana.

Coristas guanajuatenses de la mano de Zavala

En la rueda de prensa, se dieron a conocer detalles del concierto de la OSUG este domingo en el Teatro Juárez. Participarán diversos coros de Guanajuato, como el Coro del Teatro Bicentenario, el Coro de Ópera de Guanajuato, el Coro Juvenil del Conservatorio de Celaya, el Coro femenil e infantil del Conservatorio Mahler de Irapuato y el Coro de Niños del Valle de Señora.

Como solistas estarán Angélica Alejandre, Fernanda Allande, Maribel Salazar, Frida Portillo, Mariel Reyes, Leonardo Sánchez, Genaro Sulvarán y Rodrigo Urrutia.

La sinfonía de los mil

Como contexto, para la ejecución de su Octava Sinfonía, Mahler dirigió 858 cantantes y 171 instrumentistas, lo que daría un total de 1,029 músicos. El estreno en 1910, cuatro años después de su composición y ocho meses antes de morir, le ganaría el apodo “La Sinfonía de los mil”.

Aunque en esta ocasión no serán mil, pero sí más de 400 artistas en escena, en el Teatro Juárez. En el marco del Cervantino 50 y los 70 años que cumple la OSUG. Sobran motivos para celebrar el aniversario de una de las orquestas de mayor prestigio en el país la cual, por su alto nivel interpretativo, ha sido la orquesta residente del Festival Internacional Cervantino.

Reconocimiento a Roberto Beltrán Zavala

Esta obra de Mahler unió dos idiomas a través de dos poemas, el primero en latín Veni Creator Spiritus. El segundo en alemán, la segunda parte del Fausto de Goethe.

Estas dos inspiraciones representan las dos partes, comenzando con el himno latino medieval a través de diálogos en contrapunto entre dos coros que crean una fluida polifonía de voz en voz.

La segunda parte es considerada como una secuencia de tres movimientos donde Mahler retoma el romanticismo que retrata Goethe con un inicio lento y un sentimiento de sucesión hacia la eternidad.

Orquesta con ‘ética de piedra’

En la entrevista, se le preguntó al maestro Roberto Beltrán Zavala por las mejoras laborales expresadas en múltiples ocasiones por músicos de la OSUG. Específicamente, cómo hacen para que esto no afecte el rendimiento artístico de la orquesta.

“Afortunadamente tenemos una orquesta cuyo compromiso con el arte, con lo que hace, cuya ética no les permite mezclar las cosas. La orquesta tiene muy claro, es un grupo de artistas. Así hay que tratarlos. No nada más como músicos, son un grupo de artistas con talento y con solvencia. Hay una ética y es fundamental. La OSUG es una orquesta con una ética de piedra y no mezcla las cosas”, enfatizó.

Agregó que: “ellos no van a hacer un menor esfuerzo en el escenario, ni van a asumir un menor compromiso o entrega por sus planteamientos de condiciones laborales. Cuando suben al escenario tienen un compromiso con la música, con ellos mismos y con el público. Es una orquesta que admiro profundamente entre otras cosas, por eso”, Roberto Beltrán acotó.

