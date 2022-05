Autoridades estatales reconocen que hubo represión policial de parte la Policía de Irapuato durante la manifestación feminista

Luz Zárate

Celaya.- Sophia Huett López, secretaría ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, dijo que el actuar de las policías de Irapuato que detuvieron el domingo a un grupo de mujeres que se manifestaban contra la violencia a la mujer, no fue el correcto. Incluso algunas debieron controlar el uso de la fuerza y no debieron dejarse llevar por sus emociones y el enojo.

“Desafortunadamente podemos tener dos puntos de vista de este operativo: por un lado, evidentemente no permitir la agresión a la autoridad, pero creo que también algunas compañeras policías se equivocaron y eso desafortunadamente deslegitima todo ejercicio de autoridad que se pudo dar en el marco de la ley. Entiendo que ya para aquellas compañeras policías que no hicieron lo correcto en ese momento, ya se abrió o se abrirá un archivo en asuntos internos y que esto sea muestra de que tenemos que tener profesionalismo, control de emociones. Ellas son la autoridad y no deben dejarse guiar por sus emociones y el enojo que pudieron haber sentido al ser agredidas. Tampoco se puede permitir la agresión a quienes son autoridad”, señaló Huett López.

Lee también: Policías de Irapuato reprimen protestas contra feminicidios y desaparecidas

El llamado por justicia y atención a los feminicidios y las mujeres desaparecidas pasó de ser una manifestación pacífica que se realizaba en Irapuato la tarde del domingo, a un evento en el que se hizo presente el uso de la fuerza policial para reprimir la protesta.

Fueron al menos 30 detenciones presumiblemente arbitrarias, vidrios rotos y aerosol en el exterior de la presidencia municipal, el resultado del altercado entre manifestantes y policías.

Para la vocera del Gobierno de Guanajuato en materia de seguridad, este tipo de eventos perjudica a todos.

“Es uno de los tipos de eventos en donde nadie gana. Es uno de esos eventos en donde todos quedamos muy dolidos. Evidentemente esta marcha se da por una manifestación legítima de visibilizar la violencia que hay contra las mujeres y no me refiero exclusivamente del caso de Guanajuato, esta marcha tenía una motivación de un evento nacional ocurrido en el norte del país. Es una marcha contra la violencia, que nos acaba confrontando y generando más violencia entre nosotros”, señaló.

Foto: Correo

Reconocen que hubo represión de parte de la Policía de Irapuato

Huett López lamentó que haya mujeres lesionadas, entre ellas policías y manifestantes, y se pronunció a favor del diálogo.

“Tenemos que aprender a dialogar. Hay que aprender a manifestarnos, pero también tenemos que aprender a ser autoridad ante quien se manifiesta y abrir canales de dialogo. Yo esperaría que Guanajuato no sea sede de este tipo de eventos, porque nos podemos hablar las unas a las otras. Esa sería la invitación”, afirmó.

La funcionaria estatal destacó que cuando a una mujer le hacen daño, ya sea en Guanajuato o cualquier otra entidad, “duele”, y por ello se busca que no se repitan los hechos de violencia contra las mujeres.

Sobre las declaraciones de la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro, respecto al actuar de la policía municipal, Huett López señaló que serán respetuosos de “como ella lo percibe”.

Esto luego de que Alfaro García defendiera el actuar de las oficiales y acusara a las manifestantes de violentas y de romper la ley.

“Con toda firmeza, con toda valentía y con toda determinación, en Irapuato no permitiremos la violencia. En Irapuato la ley se respeta, esa fue la protesta que hice y así lo haré, este Ayuntamiento debe de ser respetado y este municipio debe de ser respetado. Esta sociedad irapuatense debe de ser respetada”, dijo Lorena Alfaro en rueda de prensa tras la manifestación.

Por su parte, cuestionada sobre si el actuar de la policía municipal de Irapuato fue represión, Huett López, reconoció que lo fue en algunos puntos.

“No una represión generalizada, pero sí probablemente algunos puntos donde se pudo haber actuado conforme al protocolo policial en respeto a los derechos humanos”, indicó.

Dijo que los protocolos de actuación policial están homologados, entre ellos el nivel de uso de la fuerza, por lo que en cada una de las corporaciones de policías municipales deben capacitar a los elementos y recordarles las bases de este protocolo.

“Porque requiere un manejo ejemplar de emociones. El ser policía créanme que es muy complicado. No podemos perder de vista que son la autoridad y son quienes tienen que tener ese manejo de emociones. No se pueden dejar guiar por un enojo, por una frustración, tienen que ser autoridad que siempre respete los derechos humanos de cualquier persona”, indicó.

Bancada Feminista se une a exigencias

Exijo a @LorenaAlfaroG garantizar la integridad de las mujeres detenidas durante las protestas en #Irapuato en día de hoy; basta de seguir criminalizando las protestas de mujeres. pic.twitter.com/sePYzYaBx6 — Yulma Rocha Aguilar (@yulmarocha) May 2, 2022

Por su parte, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso de Guanajuato, Yulma Rocha Aguilar, se unió a las exigencias. Así, llamó a la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, garantizar la integridad de las feministas detenidas en Irapuato.

Puedes leer: Juez deja en libertad a elemento de GN que asesinó a Ángel Rángel

Además, condenó la violencia física y verbal contra las manifestantes en una acto de represión de la Policía Municipal. Y señaló las presuntas agresiones a una mujer elemento de la corporación. Bajo este marco, exigió una investigación profunda de estos hechos.

En un video en sus redes sociales, señaló que la represión de la Policía viola el derecho a la libre expresión y manifestación. Además, afirmó que “la violencia no puede usarse para reprimir a las mujeres que exigen justicia para otras mujeres”.

“Las imágenes y videos muestras detenciones arbitrarias, violencia física y verbal que afectan y violentan la integridad y derechos de las mujeres. (…) Exijo garantizar la integridad de las mujeres que han sido detenidas. Se debe hacer una investigación sobre la actuación de esa policía municipal y sobre quién ordenó dicha represión. Basta de seguir criminalizando las protestas de las mujeres que exigen justicia para otras mujeres”.

Hasta el momento aún se desconoce el estado de las jóvenes manifestantes y las condiciones en que permanecen bajo presunta custodia policial.

JRP