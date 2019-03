Reconocen contribución de Ricardo Chicurel Uziel

Alcanza DICIS galardón internacional gracias su trabajo; fue homenajeado en la inauguración de la Semana de Ingeniería

Cuca Domínguez

Salamanca.- Reconocen el aporte del Ricardo Chicurel Uziel premio nacional de ciencia 2018, para que la DICIS alcanzara el reconocimiento internacional que tiene en los postgrados, y por ello le entregaron un reconocimiento durante la inauguración de la Semana de Ingeniería Mecánica de la División de Ingenierías Campus Irapuato-Salamanca, donde se le homenajeó.

En entrevista antes al evento, el doctor lamentó que no haya presupuesto para concretar proyectos, por ejemplo de vehículos automotrices eléctricos en lo que se trabajado y que sólo se desarrollan las tecnologías pero no se aterriza como proyecto importante para beneficio del país, precisó.

El homenajeado dijo que tiene la relación con la Universidad de Guanajuato desde hace más de 40 años, cuando conoció y fue maestro de Arturo Lara; después le invitó para que colaborara cuando se incluyeron los postgrados destacando de manera internacional.

Luego habló de la ingeniería mecánica actual y dijo, “necesitamos más apoyo del gobierno, de todos los niveles; hace cuatro décadas el desarrollo de México estaba como Corea del Sur, hoy nos han dejado atrás; la diferencia es que allá reconocieron que había que apoyar la ciencia y la tecnología”.

E indicó que “hacemos investigación y construimos prototipos, y eso está bien, pero por ejemplo en la UNAM, hemos trabajado en el diseño de vehículos eléctricos, tenemos un par de minibuses eléctricos con aspectos eléctricos, pero nos gustaría tener un apoyo en alianza con alguna industria para desarrollar el proyecto”.

Dijo que cuando estuvo Guillermo Aguirre, al frente del Conacyt, enfatizó mucho que se requería de continuidad y llevar los proyectos de investigación a otro nivel, hizo mucho, pero ahora se requiere encontrar empresas interesadas en el paso siguiente en el desarrollo y centros de investigación”, precisó.

Trayectoria

Chicurel Uziel fue merecedor al Premio Nacional de Ciencia 2018, entregado en Los Pinos; en 2013 fue merecedor del Premio Universidad Nacional en el área de Innovación Tecnológica y Diseño Industrial; es Miembro Fundador de la International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science (IFToMM), Presidente de la Sección México.

En el periodo de 1983-1985 fue presidente de la Academia Nacional de Ingeniería. Es miembro de honor de la Academia Mexicana de Ingeniería, así como miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica (SOMIM), de la American Society of Mechanical Engineers (ASME), y de la Sociedad de Honor y Excelencia Pi Tau Sigma.

La contribución de Ricardo Chicurel a los programas de ingeniería mecánica de la Universidad de Guanajuato fue fundamental para su desarrollo y calidad, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel III.

A éste evento acudieron además, Francisco Elizalde Blancas, director de ingeniería mecánica; Rocío Alfonsina Lizarra Morales, secretaria académica de DICIS; María Celeste Santiago Zavala, presidenta estudiantil ASME-SOMIM; Antonio Vega Corona, Subsecretario de Fomento a la Innovación Ciencia y Tecnología; Armando Gallegos Muñoz, rector del campus Irapuato-Salamanca; Víctor Ayala Ramírez, Director de la División de Ingenierías.

*EZM