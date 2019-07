Reconocen a héroes que ‘luchan’ contra el fuego

Los 221 brigadistas lucharon dos semanas contra incendio; organizaciones civiles y gubernamentales de toda la entidad evitaron un desastre de mayor alcance en San Felipe

Karla Silva

Silao.- El gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, entregó reconocimientos a 221 brigadistas forestales y a 13 instituciones que participaron en la atención al incendio que se prolongó por dos semanas en el municipio de San Felipe.

El evento se realizó este lunes en las instalaciones de Protección Civil estatal en el Puerto Interior, donde resaltó que su labor fue indispensable para sofocar las llamas y evitar un desastre mayor: “Este año tuvimos otros incendios en muchas otras zonas, a lo mejor no de esta magnitud, o no en el estado, pero de aquél lado de San Luis Potosí, Querétaro (…) hay cosas a las que no se les puede dejar de invertir, hay cosas que no se ven hasta que suceden”.

Los brigadistas pertenecen a instituciones de los tres niveles gubernamentales, así como de la sociedad civil del municipio de Guanajuato, Manuel Doblado, Cuerámaro, Dolores Hidalgo y San Felipe, los cuales se encuentran debidamente capacitados para estas contingencias.

Eduardo Maldonado García, alcalde de San Felipe, aseguró que la participación de helicópteros de la Sedena y de la Marina permitieron que el tiempo para llegar al lugar del fuego, pues sin ellos hacían cuatro horas y con ellos 10 minutos, lo que redujo el cansancio de los brigadistas.

Además, se hizo un llamado a evitar la quema de esquilmo y a no realizar fogatas, al mismo tiempo que se convocó a la SCT para que mantenga las carreteras libres de pasto.