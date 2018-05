Reconoce titular de la PGJE que hay crisis de inseguridad en el estado

Carlos Zamarripa Aguirre dio a conocer en una conferencia ante estudiantes universitarios que el 82% de los delitos están relacionados con el robo de hidrocarburo; señala que es urgente avanzar en el tema de intervenciones telefónicas

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El procurador de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, aceptó que existe una crisis de seguridad en la entidad en materia de homicidios dolosos de los cuales casi el 82% están relacionados con el robo de hidrocarburo, esto lo dijo frente a estudiantes de la Universidad de Guanajuato (UG) tras participar en una conferencia denominada ‘Los Retos Actuales de la Seguridad en el estado de Guanajuato’.

Admitió que “en nuestro estado estamos, si hay que decirlo, con una crisis de seguridad en un rubro de incidencia que es el rubro de homicidios dolosos. Sí tenemos otras incidencias en lo demás, pero ya ni siquiera vale la pena decir los porcentajes en los cuales estamos bien o mal porque al final del día, nuestra percepción que es real, porque siempre digo que lo que percibes tiene una razón de ser: sí tenemos una inseguridad muy marcada en nuestro estado y sobre todo en algunos municipios en donde tenemos una incidencia muy alta de homicidios (…) todos, el 98% son con arma de fuego y el 82% de ellos relacionados con tema de delincuencia organizada básicamente el robo de hidrocarburo”.

Respecto al tema, refirió que aunque el nuevo Sistema de Justicia Penal ha resultado benéfico en algunos puntos, se tiene que modificar la lista de delitos graves establecidos en el Código Penal Federal para incluir otros delitos que si son graves, pues ello ha provocado que numerosos hechos delictivos queden en la impunidad, pues los delincuentes “pasan por la puerta giratoria”.

“Yo sí digo bendito nuevo Sistema de Justicia Penal, aunque no comparto algunas de sus nuevas reglas (…) hay una nueva regla que nos dice que antes teníamos una lista de este tamaño de delitos graves, que ni fianza alcanzaban, si cometes algunas de estas conductas que eran muchas, no íbamos a tener ninguna oportunidad, ni beneficio ni pagando fianza, íbamos directo a la cárcel, pero ahora a partir de que entró en vigencia el nuevo sistema, de esta lista que teníamos todos los estados, se trasladó a una lista muy chiquita a nuestra Constitución y esa lista habla básicamente de cinco delitos de esta lista enorme que tenemos”.

Ante ello estimó que es necesario llevar a cabo las reformas al artículo 19 Constitucional para que en ese listado de delitos se amplíen los supuestos en los delitos que más duelen en la entidad como es el robo de hidrocarburo y que ha desencadenado decenas de muertes.

“Antes teníamos en la mente el concepto que si a alguien lo detenían con un arma larga por ejemplo, una R15 o una pistola 45, decían ‘con esto no salgo, si me detienen con esto me voy a ir al bote, bueno en realidad ahora ya no, hemos detenido a personas con 10 ó 15 armas largas y la ley no dice que tenga que estar detenido, puede asumir su proceso en libertad”, señaló a los jóvenes participantes del GuanaHacks de la UG.

Por otra parte dijo que otro de los grandes retos en procuración de justicia es la despresurización de algunas conductas tipificadas como delitos pero que a su parecer podrían encuadrar en faltas administrativas como un choque vehicular. Y es que dijo que de un total de 116 mil carpetas de investigación abiertas, 42 mil 300 se refieren a delitos culposos.

En su participación refirió además que en el sexenio pasado a nivel nacional se dio un mayor potencial a las policías, pero nunca se habló de las procuradurías, “alguien pensó que solamente con el tema de la policía se iba a resolver el tema de la inseguridad o se iba a brindar mayor seguridad, sin duda si se tenía un gran adeudo con la Policía y sin duda todavía existe en el tema de capacitación profesionalización y equipamiento, pero sin duda se dejó completamente a un lado los que tenían que investigar y concretamente llevar a cabo todos esos actos para poder esclarecer un caso”.

A favor de la intervención telefónica Carlos Zamarripa Aguirre dijo que como otro reto que se tiene, dijo que el estado mexicano debe avanzar en el tema de las intervenciones telefónicas para poder resolver y esclarecer un mayor número de hechos cometidos, no obstante señaló que este tema aún es visto “como si fuera del diablo”. “México es el país más retrasado en Latinoamérica en el tema de intervenciones telefónicas, esto sirve para intervenir, para tener datos de prueba que nos permitan esclarecer casos, en Estados Unidos se interviene telefónicamente el 98% de los casos para poderlos esclarecer, en Colombia el 82%, en El Salvador, Guatemala, todos los que son los países de Centroamérica tiene un promedio del 30%, en México se tiene menos del 1%, 0.2% es impresionante (…) parece que cuando uno habla de una intervención telefónica pareciera espionaje. Sí nos quedamos en una década en donde hubo grandes escándalos de espionaje y asociamos la vulnerabilidad de nuestras comunicaciones privadas y ante eso hay una gran oposición”.

Foto: Martín Silva.