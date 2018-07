Reconoce Padilla Ávila su derrota

La ex candidata de Acción Nacional agradeció a todos quienes la apoyaron durante campaña y creyeron en su proyecto, pero aceptó que los votos no le favorecieron durante la elección pasada

Yadira Cárdenas.

Salamanca.- Karina Padilla Ávila reconoció que los votos no le favorecieron para la diputación local en el distrito XIV por el Partido Acción Nacional (PAN), por lo que agradeció a quienes la acompañaron durante la campaña y a las más de 40 mil personas que creyeron en su proyecto, señaló que habrá de hacerse un análisis dentro del comité municipal del partido para hacer los ajustes que hagan falta y recuperar la confianza ciudadana; en los próximos días regresará a concluir su encomienda como diputada federal.

Tras haber perdido la diputación local al ser superada por la candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES) María de Jesús Reveles Conejo, Karina Padilla señaló que será respetuosa de la decisión ciudadana y desea buena suerte a quienes habrán de tener la responsabilidad de gobernar y legislar por Salamanca.

“Primero agradezco a mi familia y a los más de 40 mil 800 ciudadanos que me dieron su voto, los números no nos favorecieron y vamos a respetarlos, ahora deseo que a las autoridades que van a tomar protesta les vaya bien, porque deseo que le vaya bien a Salamanca y habré de estarme sumando como lo he estado haciendo desde hace 20 años de mi carrera profesional y desde cualquier trinchera, habré de estar trabajando de cerca con la gente”.

Destacó que con los resultados que obtuvo acción nacional en el municipio dentro de la contienda electoral y donde la coalición “Juntos Haremos Historia” logró el triunfo a la presidencia municipal tras 21 años de gobiernos panistas, se tendrá que hacer un análisis y autorreflexión para visualizar lo que se debe cambiar para seguir avanzando y recuperar la confianza de los ciudadanos, lo más importante dijo, es tener un partido unido.

Por lo pronto Karina Padilla Ávila regresará a la cámara de diputados para concluir con su encomienda como Diputada Federal y con los temas pendientes en los que ha estado trabajando, “vamos a concluir con esta encomienda con los mejores resultados, ya posteriormente estaré determinando cual es el paso a seguir, siempre he sido una mujer incansable y ya estaremos pensando en algún proyecto sobre todo sumándonos al trabajo por los salmantinos”.

