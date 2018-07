Reconoce con tristeza su derrota Ángel Zamora

En conferencia de prensa hoy, el candidato del PRI a diputado federal por el distrito 04, anunció que llamó a su contrincante ganador Juan Carlos Romero Hicks y decidió tomarse unos días antes de continuar con su carrera política

Catalina Reyes

Guanajuato.- Ángel Zamora, candidato del PRI a diputado federal por el distrito 04, que abarca Guanajuato, San Diego de la Unión, Ocampo y San Felipe, reconoció su derrota frente al panista Juan Carlos Romero Hicks.

En conferencia de prensa hoy a las 11: 35 de la mañana, el priista reconoció que los resultados electorales de la votación de ayer no le fueron favorables. “El porcentaje es irreversible. En este distrito, las tendencias no nos favorecen, hablé con Juan Carlos Romero para felicitarlo”, dijo, aunque no tenía las cifras ni de él ni de su contendiente.

Sin embargo, destacó: “Estoy satisfecho con esta campaña. Agradezco a todo mi equipo y a todos los guanajuatenses que votaron por mí. Todos esos votos no se quedarán ahí.”

“Hoy inicia una nueva etapa, vienen nuevos retos para el partido, en que habrá que poner nuevos perfiles… Esto no es un adiós, es un hasta luego.”

Interrogado sobre su futuro en la política, Ángel Zamora dijo que se tomará unos días para descansar.

Comentó que también ya había felicitado a Alejandro Navarro, candidato panista ganador de la presidencia municipal de Guanajuato capital.

