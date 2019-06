Reconoce Servicios Públicos que municipio es víctima de robo de luminarias

A pesar de que muchas lámparas de alumbrado público han sido renovadas como parte del programa ‘Salamanca Iluminado’, el robo de las mismas es aún algo frecuente en el municipio

Yadira Cárdenas

Salamanca.- David Pérez Alvarado, director de Servicios Públicos Municipales reconoció que persiste el robo de lámparas en todo el municipio, incluso de las que recién se colocaron como parte del programa ‘Salamanca Iluminado’, aunque no informó la pérdida económica que representa para la ciudadanía este delito, ni el número de luminarias robadas; señaló que mientras no intervengan los ciudadanos en reportar, este problema no se podrá controlar.

Tras la denuncia de ciudadanos sobre el robo de luminarias como en la calle Sol, la Avenida San Pedro, Paseo Río Lerma, entre otras, el funcionario municipal admitió que es una situación en la que es importante la colaboración de los ciudadanos para denunciar, hacer lo correspondiente ante el Ministerio Público, se le dé un seguimiento, y se detecten establecimientos donde se revendan las luminarias robadas.

“El problema es en diferentes zonas, no hay una en específico, por ejemplo en Avenida Valle de Santiago, pasando el puente, ahí doblaban los postes y se estaban robando las lámparas y los postes que estaban más bajitos, esos hasta con una escalera las quitan o los doblan, yo creo que los reportes nos ayudarían mucho para combatir esta costumbre”.

¿De cuánto es el daño?

Al ser cuestionado sobre la pérdida económica que representa ese robo, mencionó que no se ha cuantificado, al igual que el número de lámparas robadas, además de señalar que ya se cubrió la mayoría de los mil 600 reportes rezagados y destacó que el número de reportes diarios ha bajado.

Actualmente se lleva a cabo un programa de seis etapas dentro del programa ‘Salamanca Iluminado’ y se está trabajando hacia la zona sur del municipio, reemplazando las luminarias que no sirven, deterioradas o reemplazando cable robado, “para unificar el consumo de energía, que era lo que estaba pidiendo CFE, porque no se podía medir la diferencia del voltaje que se estaba consumiendo entre luminarias de una capacidad y otra”.

Por otro lado, David Pérez Alvarado mencionó que esperan que en cuanto se tenga la Policía Municipal, debe haber un cambio en la vigilancia del municipio para evitar estos robos.

JG