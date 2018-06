Reconfiguración de Pemex sólo una farsa: Miguel Márquez

Los ciudadanos estuvieron expuestos a las emisiones producidas por la planta, mintieron sobre su composición y ninguna autoridad les dio indicaciones para protegerse

Cuca Domínguez

Salamanca.- Petróleos Mexicanos nos ha tomado el pelo con el proyecto de reconfiguración dijo el gobernador del estado, Miguel Márquez, al lamentar las emisiones de contaminantes al aire de las plantas de la refinería. En tanto ambientalistas como Joel Berlín Izaguirre acusaron a la petrolera de mentir, “mentira que sea vapor de agua, es gasóleo ligero, que trae contaminantes cancerígenos”, aseguró el también encargado de la red de monitoreo ambiental del Instituto de Ecología el Estado.

Márquez Márquez al respecto comentó “lamento mucho las emisiones de Pemex, eso habla de la necesidad de la reconfiguración; ya lo había dicho o se reconfigura o que la cierren. Aquí el tema es que la reconfiguren, que le sigan invirtiendo”.

Al preguntarle sobre el cierre de la refinería Ing. Antonio M. Amor (RIAMA) y lo que le ha dicho Pemex, respondió “no lo he planteado, lo comento en el sentido positivo de que se tiene que reconfigurar. Esta refinería con este tipo de circunstancias lo único que manifiesta es la necesidad de la reconfiguración, insisto por la salud y el bienestar de los salmantinos, pero también por la seguridad de los trabajadores de la petrolera”.

Miguel Márquez dijo que no pueden ser omisos ante algo que se ha presentado de manera permanente.

Agregó que la reconfiguración es parte de las acciones del Plan Salamanca. Nosotros seguiremos insistiendo con el secretario de medio ambiente y con Pemex porque tienen la obligación de esa reconfiguración que fue muy cacareada, hubo dos eventos con bombo y platillo no sucedió como se esperaba, concluyó.

nos han tomado el pelo estos 6 años, recursos etiquetados, recursos literalmente no invertidos, a estas alturas tendría que estar al presidente de la República inaugurando la reconfiguración.Es un tema de reflexión, de sustentabilidad, es un tema ambiental, en el que no se puede dejar más tiempo, sinceramente ojalá y Dios quiera que no pase nada, pero que no quede en nosotros hacer el señalamiento”

Miguel Márquez Márquez, Gobernador del estado