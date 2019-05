Recomiendan no ir con el celular en la mano para evitar ser víctima de robo en la calle

A los automovilistas, el director general de Operación Policial, recomendó no ir con objetos a la vista mientras manejan, pues en los semáforos pueden ser interceptados por los amantes de lo ajeno

Irapuato.- Hablar por teléfono en la calle mientras se va caminando o dejar objetos de valor a la vista mientras conducimos el auto, son conductas que realizan los ciudadanos involuntariamente día a día, pero con ello, se da oportunidad para ser víctima de un robo.

Adoptar medidas de prevención en la vía pública permite limitar la acción de las personas que se dedican al robo y que operan a través de una motocicleta.

El director general de Operación Policial, Fernando Navarrete Lozano, recomendó que al caminar por alguna banqueta es necesario no tener distractores y caminar en la acera contraria a la circulación de los vehículos pues permite observar a quien quiere cometer el ilícito y al verse evidenciado, es posible que no actúe.

“Para combatirlo, es importante que las personas tomen en cuenta estas recomendaciones, que hacen que el delincuente no actúe. Que desista de su acción delictiva, recordemos que, para un delito, en específico el robo a transeúnte, se requiere que el delincuente tenga el deseo, la oportunidad y el menor riesgo de ser capturados; uno de esos elementos no se encuentra, el delincuente no actúa”, explicó.

En el caso de los robos a automovilistas, es necesario que los objetos de valor sean resguardados en la cajuela, pues si los delincuentes, que por lo regular viajan dos en una motocicleta, pueden aprovechar los semáforos en rojo para voltear al auto y si ven un artículo atractivo o una bolsa, deciden actuar.