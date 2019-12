Recomiendan no excederse en el Guadalupe Reyes

El alcoholismo y sus consecuencias se incrementan en esta época del año en donde los accidentes son muy comunes; en los últimos años es un problema de salud pública que se agrava en el mes de diciembre

Cuca Domínguez

Salamanca.- A unas horas de que arranque la época del año denominada popularmente, Maratón Guadalupe-Reyes, autoridades de salud alertan sobre las consecuencias del abuso de alcohol y otras drogas.

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat), el consumo y abuso de alcohol en los últimos años es un problema de salud pública que se agrava en el mes de diciembre debido a que hay más poder económico para comprarlo con el pretexto del festejo.

Lo lamentable es que se ha detectado que hay menores de ocho años iniciando con el consumo de bebidas alcohólicas, lo que se convierte en la puerta para acceder a otras drogas.

De acuerdo al Instituto Nacional de Psiquiatría ‘Ramón de la Fuente Muñiz’, desde hace más de cuatro décadas, el alcoholismo es el problema más extendido en el país, con graves consecuencias sociales y de salud, dado que se asocia con más de 64 enfermedades y es el principal factor de riesgo para enfermar.

La Encodat reportó que la principal droga de inicio es el alcohol y se registra en todos los niveles académicos, tanto los de altos niveles de estudios como en la ausencia de ellos.

Además, entre las causas frecuentes de decesos bajo la influencia del alcohol, el suicidio tiene el porcentaje más alto, le sigue el homicidio y los accidentes.

Pero además ésta encuesta revela que al consumo del alcohol se le asocia con problemas familiares, psicológicos y de salud, seguido de problemas escolares.

Mayor consumo

Para el jefe de la Jurisdicción Sanitaria V, Juan Jesús Martínez García, dijo que hay estudios internacionales que hablan del incremento en el consumo en fiestas decembrinas y al recibir el nuevo año; además se ha llegado a asociar al aspecto climático: por el descenso de la temperatura, se incrementa el consumo de alcohol y cada día a más temprana edad.

Además, “el rol se ha modificado, antes era una práctica más del hombre que de la mujer y aunado al alcohol, se incluye el consumo de tabaco que son las dos drogas lícitas en el país, ahora son las mujeres las que consumen más estas drogas lícitas”.

La diferencia es que los hombres consumen alcohol cualquier día de la semana y las mujeres durante los fines de semana en la fiesta, en la reunión social.

El consumo de alcohol, precisó, se ha incrementado en los sitios donde hay mayor poder adquisitivo, además de se ha relacionado con el menor acceso a la capacidad cultural que permite que tengan mayor facilidad de acceder porque igual tienen poder adquisitivo trabajando desde temprana edad.

Aseguró que la Secretaría de Salud ha trabajado en el combate al consumo de drogas lícitas e ilícitas.

Tan sólo en los municipios de esta jurisdicción, en el primer nivel de atención rural y urbana se han tenido en acciones preventivas, en todo lo que implica adicciones sólo de enero a octubre de 2019, a jóvenes de entre los 12 y 17 años, 21 mil 37 atenciones directas, tanto de tamizaje, prevención, contención y tratamiento como tal.

“Yo no soy alcohólico”

José tiene 46 años, un trabajo estable, es responsable y comprometido, pero de los 7 días de la semana, consume alcohol en al menos 3, debido a que al salir de trabajar se va con amigos “a la botana, siempre algo leve”, pero admite le ha traído problemas con su familia. “Siempre estoy peleando con mi esposa y mis hijos, pero a ellos nada les falta, además ni llego tarde, solo con unas cervecitas”, dijo mientras asegura que ha intentado dejar de tomar, pero no lo ha logrado, pero no admite que es un problema.

“No falto a trabajar, no tengo problemas con eso, simplemente me gusta la copita, pero nada grave”, asegura y siempre niega que tenga problemas con el alcohol y admite que se ha preparado con algunas botellas de más para las festividades de fin de año, comenzando el 12 de diciembre porque su suegra se llama Lupita, “ni modo de no festejarla y de ahí hasta los reyes y si se descuidan hasta el 2 de febrero día de la candelaria”, dice entre sonrisas.

Comentarios

Comentarios