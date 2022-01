Fernando Velázquez

León.- El presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales delegación Guanajuato, Édgar Ulises Hernández, sugirió a los jóvenes no inscribirse en el RFC si no tienen la necesidad de hacerlo, pues subrayó que no se contemplan sanciones ni multas para quienes no cumplan con esta obligación.

A partir de este año, las personas de 18 años en adelante deben estar registrados ante el SAT, organismo que justificó la medida al señalar que se busca inhibir la evasión fiscal y creación de empresas fantasmas con datos fiscales de jóvenes.

Sin embargo, Édgar Ulises Hernández consideró que en realidad lo que el Gobierno federal busca es inflar la cifra de contribuyentes, y eventualmente, tener un mayor control en quienes comiencen a generar ingresos.

“Persigue un fin muy claro: tener un padrón de contribuyentes donde si hoy no están pagando, mañana sí lo hagan. Creo que hay gente que se inscribe en el padrón y la autoridad puede promocionar que aumentó el padrón de contribuyentes, pero no perdamos de vista que es gente que no contribuye. Aumentan un registro, mas no tributan”, explicó.

El presidente estatal de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales recomendó no sacar su RFC a quienes no tengan necesidad de hacerlo, tomando en cuenta además que los contagios de covid han dificultado de nueva cuenta la tramitación de citas en el SAT.

No obstante, pronosticó que en un futuro el RFC será requisito para realizar algunos trámites gubernamentales, y con ello, se orille a los mayores de 18 años a tramitarlo.

