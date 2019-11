Recomienda PDHEG a director emitir disculpa por comentarios misóginos

Mediante un audio filtrado se revelaron los comentarios sexistas que Dagoberto Serrano Sánchez realizara en contra de la regidora Mónica Delgado

Celaya.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) recomendó que el director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya, Dagoberto Serrano Sánchez, se disculpe públicamente ante la regidora Mónica Delgado Delgado, sobre el audio filtrado en el que el funcionario se expresa de manera misógina de la edil.

La regidora Mónica Delgado informó que este jueves recibió la resolución de la PDHEG sobre su denuncia contra el director de Arte y Cultura, donde se recomienda a la administración municipal se instruya al funcionario a emitir una disculpa a la concejal, así como garantizar que estas conductas no se repitan y se respete el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

En la resolución la PDHEG recomienda que el doctor José Dagoberto Serrano Sánchez, en su calidad de director general del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya envié un escrito donde ofrezca una disculpa pública en el que se concientice de la violación al derecho a las mujeres a una vida libre de violencia que cometió en las expresiones ofensivas hacia la edil, además de contener un reconocimiento de responsabilidad personal e institucional, así como ofrecer garantías efectivas de no repetición de estas conductas.

“Esto es algo que se solicitará a la alcaldesa que se garantice que no se repita esto… no es una ofensa que se pueda reparar, pero sí tiene una deuda con las mujeres que trabajan en el instituto, con las mujeres que trabajan en el municipio y que a ellas se le debe tener las garantías de que esto no vuelve a suceder”, señaló la regidora.

Además de la disculpa, el director del Instituto Municipal de Arte y Cultura deberá recibir capacitación referente a los derechos de las mujeres, además la documentación oficial de la dependencia deberá contener una leyenda en la que se compromete a garantizar estos derechos.

La edil consideró esta resolución como un logro que genera un precedente ante conductas que atenten los derechos de las mujeres, sin embargo, también será un tema a vigilar como miembros del ayuntamiento para que no se repita.

