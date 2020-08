Recomienda infectólogo no usar cubrebocas con válvulas

Fernando Velázquez

Guanajuato.- El doctor Alejandro Macías, reconocido infectólogo a nivel internacional, desaconsejó el uso de cubrebocas con válvulas ni aquellos elaborados con neopreno o plástico que abundan en el mercado.

A través de un video que publicó en su cuenta de Twitter, Alejandro Macías, quien fuera el comisionado nacional encargado de atender la pandemia de la influenza AH1N1 de México en el 2009, explicó que todavía no está probada la eficacia del nepopreno o materiales plásticos para filtrar el aire.

Sin embargo, también subrayó que tampoco es recomendable usar mascarillas con válvula, pues eso permite que quien las usa, exhale aire sin filtrar y ponga en riesgo a las demás personas.

“El uso de válvulas se usa en la industria para exhalar con más facilidad, pero no debe ser usado en la comunidad, por ejemplo, no te debes subir al transporte público con un cubrebocas de estos que tienen válvulas, por un lado, la válvula hace más fácil la exhalación, pero no protege a los demás”, dijo.

El doctor Macías indicó que en caso de que se quiera usar cubrebocas con válvula, encima de este debe ser colocado otro de tela o quirúrgico que cumpla con la filtración del aire.

Añadió que lo más recomendable es usar cubrebocas de tela o quirúrgicos, y de preferencia, que tenga moldeador nasal para que selle lo mejor posible el puente de la nariz para evitar la salida de aire.