Recomienda AMLO diálogo tras propuesta de eliminación de poderes en Guanajuato

En conferencia de prensa, el mandatario federal hizo énfasis en que no se utilicen procedimientos que deben aplicarse sin tintes políticos, y que no se use como venganza para descalificar adversarios

Staff correo

León.- Tras el anuncio de los senadores Morena sobre quitar la figura de gobernador de Guanajuato y causar revuelo con los simpatizantes de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó un diálogo.

“Que se dialogue, que no se utilicen procedimientos que deben de aplicarse sin tintes políticos para hacer justicia. Yo padecí del desafuero, me desaforaron por cuestiones políticas y no puedo aceptar que nadie sea víctima por cuestiones políticas de un procedimiento establecido en la ley pero promovido por venganza o para descalificar adversarios”, dijo.

López Obrador aseguró que los legisladores tienen el derecho de dar su opinión, y dijo que deben arreglarse, aunque ‘con todo respeto’ deberían dejar esos asuntos a la fiscalía o al Poder Judicial.

“Que se arreglen y además con todo respeto que dejen estos asuntos a la fiscalía y al Poder Judicial, eso tiene que ver con algunos casos con la esfera del derecho penal”, mencionó.

También te puede interesar:

PM

Comentarios

Comentarios