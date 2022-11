Tras las recomendaciones de la Prodheg, lograron la firma de un convenio en Justicia Alternativa con Evelyn

Carolina Esqueda

León.- El secretario de Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, reportó que, dentro del cumplimiento de las recomendaciones hechas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato al municipio de León, lograron la firma de un convenio en Justicia Alternativa con Evelyn, la joven agredida sexualmente por policías municipales en agosto de 2020, cuya denuncia originó la protesta del 22 de agosto que terminó en represión.

“Evelyn fue quien detonó esa marcha y estamos en contacto con ella. Firmamos un convenio en Justicia Alternativa. No puedo dar más información, pero estamos contentos de haberla podido ayudar después de estar en esta situación tan delicada” dijo al respecto.

El caso ante la Prodheg

Por los hechos la Prodheg abrió el expediente 103/20-A. De ella se emitieron 7 recomendaciones dirigidas al municipio de León el 20 de noviembre de 2020. Por ahora ya solo quedan 2 pendientes de cumplimiento.

Mientras tanto, en el caso de las 7 recomendaciones emitidas en el expediente 108/20-A que realizó la Prodheg por el caso de la represión a las manifestantes, donde 23 mujeres terminaron detenidas de forma arbitraria, el secretario de Ayuntamiento aseguró que ya se trabaja en la atención psicológica de las víctimas.

“Estamos trabajando con Amnistía Internacional y con un grupo de mujeres que fueron víctimas de esa represión en el tema de apoyo psicológico y una serie de acciones que están solicitando. Eso lo estamos trabajando con independencia de la recomendación de Derechos Humanos” complementó.

Por lo pronto la Prodheg ya dio por cumplidas 5 de las recomendaciones emitidas al municipio de León en ese expediente, entre ellas concluir los procesos administrativos en contra de los mandos policiacos que estuvieron a cargo del operativo de ese día.

Exoneran a policías

De acuerdo con las determinaciones del Consejo de Honor y Justicia y también de la Contraloría municipal de León, solo uno de los 5 señalados como presuntos responsables fue encontrado culpable de ordenar la represión.

Entre los exonerados por el consejo se encuentra el director general de la Policía Vial y la Policía municipal Jorge Guillén Rico, sobre quien el secretario de Ayuntamiento afirmó, ya existe la instrucción de parte de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez de reforzar capacitaciones en derechos a la libre manifestación.

“Entiendo que algunos ya no trabajan en la administración y aquí no solo es trabajo, también es la capacitación, volver a repasar y volver a capacitar a los elementos en un derecho tan básico que es la libre manifestación. Es permanente y vamos a hacer el esfuerzo no solo con él, sino de todo el personal de la administración” expresó.

