Recolectores de basura ‘alzan la voz’ por mejores condiciones de trabajo

Enrique Pérez

San José Iturbide.- Aproximadamente cuarenta trabajadores de la dirección de Servicios Municipales, pararon actividades en la recolección de basura, para manifestarse al exterior de Presidencia Municipal, al carecer de equipos y herramientas de trabajo, más personal, y la compostura de unidades averiadas para realizar su trabajo, entre otras puntos más.

Por lo cual, durante el transcurso de la mañana, el total de los trabajadores de limpia de los dos turnos de la dependencia en mención, exigieron ser escuchados por el Alcalde Genaro Martín Zúñiga Soto al carecer completamente del apoyo por parte de las autoridades municipales.

Por ello, J. Dolores Olvera Sánchez titular de la dependencia, primeramente resaltó, temer por su integridad y de las personas que lo rodean, como su familia, puesto que el Alcalde, Genaro Martín Zúñiga Soto se ha empeñado en hostigarlos desde el principio, no dejándolos realizar su trabajo, ni apoyándolos, aun siendo su responsabilidad, al ser el representante del pueblo.

“Lo hago responsable de los que me pase a mí, a mi familia y a la gente que está conmigo porque se escuchan muchos rumores de que él (Genaro Martín Zúñiga) está en la delincuencia organizada, yo tengo miedo la verdad de mi persona, pero ni modo tengo que reclamar porque la sociedad me está reclamando, porque son los únicos camiones que tengo y no tengo apoyo de las autoridades”, declaró.

Añadiendo en el mismo contexto, que simplemente se encuentran solicitando el respectivo equipo de trabajo, como uniformes, camiones, y más personal para efectuar los trabajos, puesto que actualmente se tienen tres camiones averiados, y 5 totalmente descompuestos, sin embargo solo han recibido por parte de las autoridades puras ‘largas’.

Además, resaltó que incluso tienen más de 20 personas incapacitadas pertenecientes a la dependencia a su cargo, sin embargo, las autoridades no hacen caso de que sean liquidadas para que se liberen las plazas.

Por lo que los trabajadores se encuentran cansados al estar trabajando horas extras, quitándoles incluso impuestos a la hora de su pago, por lo que no están de acuerdo.

Por su parte, los trabajadores de limpia reiteraron que su inconformidad se basa ante la falta de herramienta para poder trabajar, mientras que las autoridades están ‘a todo dar’ al estar cumpliendo con su trabajo de limpia.

Resaltaron que incluso les fue quitado el ‘kilo’ (Recolección de metal y aluminio) que desde hace más de 30 años llevan recolectando para beneficio de los mismos trabajadores de limpia.

Subrayaron que continuarán con la manifestación hasta que sean escuchados, por lo que continuarán a las afueras de presidencia municipal, y por ello el servicio de recolección de basura por el momento se encuentra suspendido.

Cabe hacer mención, que hasta el momento los trabajadores no han sido atendidos por las autoridades municipales; Presidente Municipal, Comisión de Servicios Municipales o integrantes del cuerpo edilicio, por lo que la problemática se encuentra en su punto más álgido.