Recolectoras ponen el ejemplo en la inclusión

Una chofer y otra ‘corredora’, laboran en el servicio de limpia; ambas coinciden en que es el horario, uno de los incentivos para seguir cuidando de su familia

Paulina Millán

León.- Las mujeres poco a poco se han ido adaptando y han encontrado laborar en el mundo de los hombres, cada día es más común ver a mujeres realizando el trabajo de un policía, o de un operador de la ‘oruga’, ahora incluso en trabajos pesados como recolectoras de basura.

Este es el caso de María Enedina Flores, quien tiene tres años trabajando como ‘corredora’, actividad que usualmente sólo la realizan los hombres en el área de recolección por las calles.

El trabajo de María consta de ir arriba del camión en la parte trasera y bajarse de manera rápida para tomar las bolsas de desechos y llevarlas dentro del camión recolector.

“Mi esposo fue quien me fomentó para trabajar en esto, me decía que había muchachos más chicos que sí podían con las bolsas y pues me animé”, comentó María muy contenta.

Desde las 4:00 de la mañana despierta para poder ingresar a laborar a las 5:00 que es cuando sale la ruta a realizar la recolección, y su jornada termina alrededor de las 11:00 de la mañana o a más tardar a las 2:00 de la tarde.

El resto del día se lo puede dedicar perfectamente a su familia, es la ventaja, que a decir de ella, tiene este trabajo.

“Al principio fue así como que una mujer (recolectara basura) era súper extraño, pero al paso del tiempo los compañeros me han sabido aceptar y respetarme como mujer”, reconoció María Flores.

María trabaja con más de 300 hombres los cuales son sus compañeros y aunque al principio no fue fácil, se ha sabido desempeñar en esta labor.

Explicó que una de las complicaciones es la falta de cultura en la separación de residuos pues se dejan vidrios rotos en las bolsas de basura, lo que ocasiona se lesionen los recolectores.

Es conductora

Por otro lado, está su compañera de trabajo Ilda Hernández, quien conduce un camión de tres toneladas donde se transportan los residuos domésticos.

Ilda cuenta que tiene ya ocho años desempeñando esta actividad y que al igual que María, el tiempo de labor les permite compaginar su trabajo de jefa de familia.

“De principio si decían ¡cómo una mujer va a manejar un camión de esa capacidad! pero ya al tiempo que van viendo cómo se desempeña uno, como que ya se les hace más normal”, explicó la chofer.

Ilda Hernández tiene cuatro hijos, todos ya mayores de edad, que al principio no entendían por qué su mamá decidió trabajar en eso, pero que con el tiempo lograron comprenderla, así lo dijo la conductora del camión recolector.

A decir de ambas mujeres, los horarios son similares y precisamente eso fue el motivo para entrar a laborar en este trabajo pues como muchas mamás, se busca poder trabajar y cuidar de la familia.

*EZM