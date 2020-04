Jesús Acosta

Salamanca.- Los policías municipales informaron que realizan su patrullaje desarmados y sin equipo de radiocomunicación, por lo que temen por su integridad, por ello solicitaron la intervención de la alcaldesa Beatriz Hernández para que se les complete su equipo. Al respecto el Municipio informó que todos los días de manera personal la alcaldesa le da seguimiento al tema de seguridad, por ello sigue esperando que la Sedena avance en el tema del permiso de portación de armas.

Requieren equipamiento

Los elementos señalaron que por la falta de armas en la corporación algunos han decidido darse de baja por temor a su seguridad, pues en ocasiones acuden a reportes de riñas o participan en operativos sin armas, lo que los expone, por lo que se debe de buscar la manera de protegerlos de algún ataque o balacera.

“Andamos en reportes donde existe amenaza latente y no llevamos armas porque no tenemos, que según no hay armas, pero así nos mandan”, argumentó un elemento policiaco del municipio.

Añadieron que no cuentan con equipos de radiocomunicación: “los encargados de la corporación han exigido que los reportes del 911 nos los envíen a través de nuestros celulares, de los encargados de cada unidad, y tenemos que activar el dispositivo de GPS telefónico”.

“Es ilógico que nos estén checando mediante nuestros celulares a donde vamos, deberían de dar algún radio para que nos giren los reportes”, comentó otro policía.

Denuncian interferencia

Los efectivos aprovecharon para denunciar que en días pasados María del Carmen Rodríguez Meza, asistente del encargado del despacho de Seguridad Pública, viajaba en un carro particular y le cerró el paso a una patrulla que iba a atender una emergencia en la zona sur. Ahí les ordenó a los elementos que no atendieran el reporte, sin indicar a los elementos el motivo.

Por ello es que los policías pidieron que la alcaldesa tome cartas en el asunto con los encargados de la corporación y que se les brinden todo el equipo que requieren.

Seguimiento al trámite

Sobre este tema se informó que pese a la emergencia del Covid-19, no se ha detenido el trabajo de seguridad y la alcaldesa participa en las reuniones y mesas de trabajo, donde le ha dado puntual seguimiento a los trámites para la portación de arma de fuego para la corporación.

Señalaron que se ha logrado un significativo avance en este tema y por ello un primer grupo se capacitará en el manejo de armas.