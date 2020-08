Recolecta Municipio llantas y otros residuos

Luz Zárate

Celaya.- Los habitantes de las comunidades rurales siguen sin acatar las recomendaciones para evitar contagios del nuevo coronavirus y en lugar de reforzar sus medidas de prevención, se notan más relajados.

Erick Salazar Bustos, coordinador del Área de Vigilancia de Protección Civil (PC), manifestó que han acudido en diferentes ocasiones a mercados y tianguis a decirles a los comerciantes que deben respetar las recomendaciones sanitarias y además han clausurado las plazas públicas pero los ciudadanos no hacen caso a las recomendaciones.

“Desafortunadamente las personas no están acatando las recomendaciones, en el momento en que hemos puesto cintas sobre las bancas o se han delimitado espacios abierto, la gente desafortunadamente, tal vez por la falta de conciencia rompen la cinta, siguen usando esos espacios”, manifestó.

PC ha clausurado los jardines públicos y plazas de las comunidades rurales y en todas ya quitaron las cintas amarillas que indican que está restringido el acceso.

Incluso en las comunidades más grandes, como es San Juan de la Vega, Rincón de Tamayo y San Miguel Octopan muy poco importó que colocaran la cinta amarilla, pues a los pocos días las quitaron y las personas se reúnen sin que les preocupe guardar la sana distancia, el uso de cubre bocas y mucho menos han respetado la solicitud de quedarse en sus casas.

Muchos vecinos aseguran que el Covid-19 no existe o que ellos no se van a enfermar, para ellos no es suficiente que en el municipio hay mil 708 casos confirmados, que 141 personas hayan perdido la vida y que mil 698 se han contagiado por transmisión comunitaria.