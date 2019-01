Reclaman programa de separación de residuos

Desaparece Municipio planes de reciclaje y prevención; algunos vecinos ya se habían organizado para un mejor manejo de los desechos domésticos

María Espino

Guanajuato.- Capitalinos se decepcionaron de la administración encabezada por el alcalde Alejandro Navarro porque haya eliminado el programa de reciclado y recolección de residuos, además de la descacharrización pues los habitantes se habían unido en varios vecindarios para mantener limpio, separar la basura y periódicamente personal de limpieza pasaba a llevárselo.

No está claro si la suspensión obedece a que no tienen recursos para el incentivo económico o no saben qué hacer con los residuos. Si es la primera opción, muy mal porque lo que importa es trabajar para cuidar el ambiente e igual si los residuos van a parar con el resto de la basura tampoco hay beneficio económico. Si es la segunda opción, peor, porque siendo autoridad están obligados a continuar con los trabajos ya iniciados para el bien de la comunidad”

Vecinos de Temezcuitate