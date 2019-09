Reclaman comerciantes que administración no lava calles

La bajada a la Subterránea despide un olor desagradable tanto para empresarios como para los compradores de la zona centro; denuncian que la administración olvida mantener higiene en el lugar

Moisés García

Guanajuato.- Vecinos y comerciantes de la zona centro denunciaron los malos olores que se desprenden del callejón que baja a la Subterránea y que se encuentra ubicada frente al Museo Iconográfico del Quijote; según indican, esto ocurre porque el Ayuntamiento ha olvidado seguir con el programa de lavado profundo.

“La verdad es que ya no se sé si estén lavando como antes, pero si lo hacen, entonces no queda bien porque la verdad es que huele a orines todo el tiempo”, aseguró una propietaria de los establecimientos aledaños, quien confesó que han decido lavar todas las mañanas para reducir la pestilencia, pero el problema no se acaba pues “todas las noches hay borrachos”.

El callejón se encuentra ubicado muy cerca de un par de locales con venta de alcohol, lo que de acuerdo a la comerciante, aumenta la contaminación del lugar pues “los que no quieren esperar por el baño en el bar, se salen a la calle. El resultado es que por las mañanas mis clientas se quejan de la peste porque esa gente no se aguanta”.

Agregó que durante la administración pasada el problema había sido resuelto lavando cada lunes por la madrugada, aunque dijo desconocer si lo estén haciendo por la noche o no.

Otro de los lugares que constantemente desprende un mal olor, es la entrada del estacionamiento del Mercado Hidalgo, tanto en la superficie como en la parte subterránea, y pese a que esta situación ha sido reportada durante varias administraciones, es poco frecuente que se realice lavado profundo en esa parte.

