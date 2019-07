Reclama obispo que Guardia Nacional no es lo que se prometió

Asegura que su creación genera inconformidades; Enrique Díaz Díaz, sacerdote irapuatense, indica que hay el riesgo que policías federales se sumen a la delincuencia

Nayeli García

Irapuato.- Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato, advirtió que existen grandes riesgos en el tema de seguridad, pues la Guardia Nacional no es lo que se prometió y su llegada, en lugar de disminuir los índices de delincuencia ha provocado inconformidad entre las mismas corporaciones de seguridad.

El religioso advirtió que con esta situación existen muchos riesgos y problemas graves, por un lado la Guardia Nacional entra a operar, pero los delitos no bajan, al contrario siguen a al alza y la ciudadanía ya no quiere ni siquiera denunciar.

“Siguen sintiendo los mismos o más índices de violencia y de delincuencia. En los lugares donde he visitado, como el campo, a veces ya no se hacen denuncias porque sienten que no se llega a nada cuando les robaron el motor para su pozo profundo, cuando les quitaron las cosas (…) o más graves que a veces nos participan como una necesidad, como una urgencia de mayor seguridad”, compartió.

Señaló que se habló de la conformación de una Guardia Nacional civil y ahora es militarizada, en donde los elementos que la integran no cuentan con las condiciones necesarias para desempeñar su trabajo y todavía son acusados sin pruebas de corrupción.

“Cuando decimos ‘esto está corrupto’, necesitamos comprobar en dónde está la corrupción y detener a los delincuentes de la corrupción; cuando se dice ‘toda la Policía Federal es corrupta’, se tiene que demostrar, y yo creo que en parte tienen derecho. La Policía Federal está inconforme en muchas situaciones en las que no fueron consultados”, señaló.

Ante los descalificativos, que se han convertido en la constante del gobierno federal, señaló que existe otro riesgo, que los elementos de la Policía Federal se muden al crimen organizado al ser sacados de la corporación.

“Corremos el riesgo (…), si no se les dan alternativas, si no se les dice en dónde y cómo trabajar, (…) si no se les da una salida favorable, corremos muchos riesgos”, advirtió.