Reclama despido injustificado por minera; ni sus papeles le han dado

María Espino

Guanajuato.- Carlos Torres Pérez, extrabajador de la Mina de Cata, se manifestó afuera de las instalaciones de esta empresa para exigir su liquidación luego de que, asegura, fue despedido de manera injustificada tras laborar casi cuatro años.

El inconforme, quien dijo ser originario de Guerrero, se mantuvo por un par de horas afuera de la Mina de Cata con una pancarta en sus manos en la que se leía “Maya corrupto. Tengo hambre, quiero mi finiquito, tengo gripa, estoy mal. Great Panther ayúdame”.

Además comentó que ahora no tiene donde quedarse, ya que también lo corrieron de la casa donde vivía, la cual precisó es propiedad de la minera y ahí se hospeda el personal de seguridad.

“El 4 de abril me dieron de baja, no me dieron motivos ni nada, me corrieron; trabajé tres años y medio para la empresa, y el día 5 de abril como a la 1:00 de la tarde llegaron agentes de la Policía municipal, acompañados de la coordinadora y con uso de la fuerza pública me sacaron de la casa, casi me agarran a golpes, me jalonearon, aventaron mis cosas afuera de la casa, la casa, me quedé sin comer y dormí en la calle y creo que no es justo. Lo único que pido es que me liquiden y me den mis papeles”.

El quejoso aseguró que la última vez que pidió le entregaran sus documentos le respondieron, en tono burlón, que Conciliación y Arbitraje no está trabajando, por lo que no pueden entregarle sus papeles, además dijo considerar que aprovechan de la actual situación que se vive en materia de salud para despedir personal sin pagar lo que establece la Ley, pues dijo que al igual que él corrieron a otras dos personas.