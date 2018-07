Recibirá reconocimiento la escritora Carmen Boullosa en Bellas Artes

“Creo que sí existe mi generación, que vivimos en un México diferente al de ahora. Tuvimos la suerte de ser bañados por las generaciones anteriores que eran maravillosas”, dijo la escritora

Notimex

México.- La dramaturga, narradora y poeta Carmen Boullosa será reconocida durante el ciclo ‘Protagonistas de la literatura mexicana’, el próximo martes a las 19:00 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Su obra está conformada por poemarios, obras de teatro, ensayos y novelas, que la convierten en una de las escritoras mexicanas más versátiles de su generación.

“Creo que sí existe mi generación, que vivimos en un México diferente al de ahora. Tuvimos la suerte de ser bañados por las generaciones anteriores que eran maravillosas. Me siento parte de ella y admiro a los autores con los que comencé a publicar, las novelistas también, muy diferentes y de mundos muy distintos. Soy una rara. Soy una especie de reclusa de mi generación”, declaró mediante un comunicado.

El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), recordó que desde los 16 años, Boullosa tuvo una vida ligada a las letras, primero estudió durante un tiempo Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad Iberoamericana.

Después se mudó a la misma carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México por recomendación de su maestro Huberto Batis, quien fue el primero en publicarle algunos de sus poemas.

Después de escribir sus primeros poemas, creó ‘La memoria vacía’ (1978); “aquello se abrió en frente de mí, se desfondó, esos prejuicios y esas falsedades: lo que se toma como poesía, lo que uno cree que es lo poético, eso que flota en el aire. Aquello se rompió y pude ver ese diálogo tremendo con la palabra, que es el diálogo con el silencio y ahí supe que tenía un poema”.

Recordó que con ‘El hilo olvida’ (1978) le pasó algo similar, pues “ahí comprendí ese espacio de silencio que hay en la poesía y fue para mí un punto de quiebre”.

La historia se ha hecho parte de la literatura de Boullosa, con novelas como ‘La otra mano de Lepanto’ (2005), ‘El Velázquez de París’ (2007) y ‘Texas’ (2013), entre otras. “Uno no persigue lo que va a escribir, uno escribe lo que lo persigue a uno: sus demonios. Los propios a veces son devorados por los colectivos.

“Uno escribe con los otros, con lo que pasa, con lo que no se recuerda y pasó. El escritor no es el jugador de ajedrez, lo que hace es humildemente describir el tablero donde él también es una ficha. He dejado la pretensión de que yo trazo la línea de mi obra de aquí hasta que yo me muera. La que la traza en última instancia es la historia”, puntualizó.

JJM