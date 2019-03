Reciben obra rechazada en Las Reynas

Los colonos reclamaron que estaba defectuosa y que le faltaban muchas cosas por arreglar; el Municipio alega que las exigencias adicionales no tenían por qué ser satisfechas

Eugenia Rojas

Salamanca.- Pese al retraso de término y entrega de obra, observaciones de vecinos por irregularidades de la obra del parque familiar de la colonia Las Reynas, el director de Obras Públicas, Daniel Mireles dijo que el municipio recibió la obra.

Sin embargo el reporte que tengo no corresponde con los que me está señalando, sino más bien con metas adicionales que se solicitaron”. Daniel Mireles, Director de Obras Públicas

Refirió que se programó la entrega como parte del proceso de obra pública que se debe llevar a cabo, contratación, cierre administrativo y entrega de los beneficiarios.

“Efectivamente recibí un reporte en el que hay algunas observaciones. Sin embargo, a la supervisión presentada de Obras Públicas, me comentaron que son observaciones que no aplican al contrato. Es el reporte que tenemos, no lo hemos verificado totalmente”, indicó.

Añadió que es común que en muchas ocasiones, las observaciones no son de tipo técnicos, sino que se pide la complementación de metas “que en este caso corresponde”. No obstante, se verificará para tener el acercamiento y la aclaración con los vecinos”.

En relación a lo que los colonos pedían para recibirla el funcionario indicó “la obra no puede ser cerrada administrativamente sin la aceptación de los vecinos. Tengo entendido que el alumbrado está funcionando”.

Agregó que “la obra tiene una garantía de que esté concluida”.

Por su parte integrantes del comité de colonos de seguimiento a la obra pública dijeron que “no sabemos si la obra le fue entregada al presidente de colonos, pero ya pegaron el pasto artificial, colocaron la luz al trasformador e hicieron la rampa de salida a la calle Lomas de Los Mares. No sabemos si el proyecto de la obra cubra el total de metros de empastado de la cancha de futbol, pero queremos que esto finalice en los mejores términos”, acotaron.