Reciben indicación de atender a todos

Se brindó atención médica a todas las personas que lo solicitaban, independientemente de si antes contaban con el Seguro Popular y ahora solicitan el servicio al Instituto de Salud para el Bienestar

Luz Zárate

Celaya.- Los hospitales y unidades médicas que dependen de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), ayer brindaron atención a todas las personas que lo solicitaban, independientemente de si antes contaban con el Seguro Popular y ahora solicitan el servicio al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

En un recorrido que Correo realizó en clínicas y hospitales de Celaya, el personal de la SSG confirmó que ayer les avisaron que se debería atender a todos los que solicitaran atención médica, salvo en los casos que los pacientes cuenten con otra derechohabiencia.

A primera hora, tanto enfermeras como personal administrativo no sabía qué pasaría con la atención a los pacientes que no tuvieran seguro popular; pero después del mediodía los médicos recibieron la indicación de que se tendría que atender a todas las personas que presentaran su INE o su acta de nacimiento.

Les avisaron que quienes cuenten con póliza de afiliación, ya no necesitarán presentarla porque ese documento queda sin efecto.

Operan IMSS e ISSSTE sin cambios

En las clínicas y unidades médicas del IMSS, así como en los hospitales del ISSSTE, sólo estarán brindando atención a los que son derechohabientes.

El personal de estos institutos de salud, señalaron que no les han comunicado de manera oficial si se debe atender a personas que no sean derechohabientes, aunque de acuerdo con las reglas del Insabi, su operación no se modificará.

Este jueves había largas filas afuera de la clínica del IMSS de Celaya, en donde desde temprano se formaron los pacientes para sacar cita con los médicos general, así como con los especialistas.

Una recepcionista reconoció que no hay espacio suficiente ni para los derechohabientes, mucho menos para otros pacientes que no tengan ese servicio de salud.

“No nos han informado nada. No sabemos de manera oficial nada, hasta hoy sólo derechohabientes no hay espacio para más”, advirtió la trabajadora.

Y en el ISSSTE, la directora de la clínica hospital, Alejandra Vázquez Guerrero, dijo que en esa dependencia federal sólo se puede brindar atención médica a los derechohabientes, hasta que reciban indicaciones oficiales, pero al menos hasta este jueves ella desconocía cómo operará el Insabi.

Tanto en el ISSSTE como en el IMSS el personal señaló que desconocen si en lo subsecuente en sus unidades médicas se atenderá a quienes soliciten atención pero no sean derechohabientes.

