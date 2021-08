Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Tras su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Laura Esther Galván “La Gacela”, regresó a su comunidad La Sauceda en la capital del estado, en donde fue recibida de manera emotiva por su familia y habitantes del poblado quienes le ofrecieron una misa y posteriormente una comida.

Visiblemente conmovida, “La Gacela” dedicó el nuevo récord nacional que impuso en los 5000 metros planos, a su comunidad que siempre la ha apoyado.

“Me llena mucho de emoción que me hayan recibido como si hubiera ganado una medalla y lo hice por eso y me siento muy contenta de tener una comunidad así que me respalda de esta forma”.

Sobre su participo en Tokio dijo que su objetivo era llegar en su mejor forma deportiva y lo logró, aunque reconoció la dificultad de competir bajo condiciones climáticas adversas.

“Me sentía bien, me sentía fuerte, me sentía lista, es indescriptible la sensación y el hecho de estar en las villas con atletas de talla internacional”.

Anunció que ya se prepara para lograr su participación en París 2024, y buscará el apoyo para poder participar en las próximas competencias a fin de seguir elevando su nivel.

