Reciben a director de ‘Parasitos’ como un héroe en Corea del Sur

Redacción

San Francisco.- Vecinos de San Francisco se toparon el día de ayer con el actor Keanu Reeves en pleno rodaje de la película ‘Matrix 4’.

En uno de los videos y fotos se aprecia a Reeves posando bajo el sol ante una cámara desplazada por una persona con cabello de color naranja, que podría ser la productora y directora Lana Wachowski.

El estreno de la nueva entrega está previsto para en mayo de 2021.

La primera película de ‘Matrix’ revolucionó el mundo de la cinematografía con Keanu Reeves encarnado a Neo, el protagonista de la épica saga. En agosto de 2019, el presidente de Warner Bros. Pictures, Toby Emmerich, confirmó que el actor canadiense-estadounidense volverá a la gran pantalla en ‘Matrix 4’.

🎥The Matrix 4 filming in San Francisco! – Feb 5 2020 Thanks to @dougdalton IG Story🙏 https://t.co/uEEPFc7GWk #thematrix4 #matrix4 #KeanuReeves #SanFrancisco pic.twitter.com/PekHZotq7t

Los productores de la película decidieron que nadie podría interpretar el personaje de Trinity mejor que la Carrie-Anne Moss, la actriz del reparto original de la trilogía.

Las tres partes recaudaron más de mil 600 millones de dólares en la taquilla global. Todas las películas fueron escritas y dirigidas por Lana y su hermana, Lilly, y protagonizadas por Reeves y Moss.

Nice pictures with Keanu Reeves during 🎥The Matrix 4 filming in San Francisco! – Feb 5 2020 💚

Thanks to @ashiipants 🙏(Post + IG Story) : "KEANU REEVES…😍"https://t.co/WLVgYMnHZX

#keanureeves #johnwick #mrwick #thematrix4 #matrix4 #SanFrancisco pic.twitter.com/BKhBA1pRYH

— Keanu Planet (@keanuplanet) February 5, 2020