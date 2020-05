Recibe Profeco quejas por el incremento en el precio de la cerveza

Jessica de la Cruz

León. – Tres mujeres salieron en representación de los 300 propietarios de algún tipo de vehículo ejecutivo, los cuales tienen pérdidas entre un 80 a un 90 por ciento en el número de sus viajes y por ende en sus ganancias. De manera pacífica piden que el gobierno del estado sea más flexible con algunos de los documentos que se solicitan para acceder a los créditos, debido a que no cuentan algunos documentos y los créditos al parecer no son para todos.

Dijo Gabriela Chávez, una de las socias afectadas: “Si somos fuente de empleo como tal, pero no de manera directa. Queremos que nos apoyen. De alguna manera las personas que no estamos organizando para llamar la atención somos aproximadamente esos (300 propietarios) eso no quiere decir que pueden ser más o menos. Aproximadamente debe de haber mil personas trabajando los servicios”.

Se estima que en León existen aproximadamente 300 propietarios, los cuales la gran mayoría ya se encuentran afectados y algunos en focos rojos, porque con trabajos están sacando dinero para comer.

Les tres propietarias señalaron que aproximadamente cada propietario tiene tres vehículos ya sea que los den a trabajar y pidan una retribución económica a cambio, como parte de los negocios que se ofrece en la plataforma o que ellos mismos lo trabajen.

Antes de que comenzara la pandemia tenían aproximadamente entre 27 a 30 viajes cada uno de los conductores trabajando 12 horas al día. Ahora, ante la contingencia sanitaria, solo tienen de 6 a 7 viajes al día, en cualquiera de las plataformas que ofrezcan el servicio, ya sea Uber, Didi, InDriver, y otras.

Es por ello que piden que piden que los requisitos que se solicitan sean para todos, ya qué hay documentos como el Registro Estatal de Contribuyentes (REC) que no tienen y se pide para el participe en algún tipo de crédito.

“Son pequeñas o grandes trabas que si yo necesito un apoyo ¿cómo lo voy a tramitar?, si para empezar están cerradas las oficinas gubernamentales. Entonces hasta para sacar una carta simple de antecedentes no penales nos topamos con que está cerrado por la contingencia”, añadió Gabriela Chávez.

María Isabel argumentó qué hay conductores y los mismos propietarios que no tienen para comer o para pagar los gastos de un vehículo, porque dependiendo del carro que se solicitó un crédito es el costo que están pagando, la mayoría oscila entre los 4 mil 500 a los 7 mil pesos mensuales, más los gastos del seguro, que son entre los mil a mil 500 pesos, dependiendo de la compañía de seguro. Por lo que cada vez es más difícil, conseguir un recurso económico y piden que el gobierno del estado los ayude con los créditos y no que le haga el proceso más difícil de lo que ya están viviendo.

