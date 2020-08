Recibe Navarro una nueva denuncia por actos electorales fuera de tiempo

Gilberto Navarro

Guanajuato.- Aunque el alcalde Alejandro Navarro acumula denuncias por actos anticipados de campaña, asegura que, no está haciendo nada indebido y solamente son acciones en beneficio de la ciudadanía.

Fue el mismo edil, quien informó que hace unos días recibió la notificación de una nueva denuncia por actos electorales fuera de tiempo, la cual se suma a las que ya tiene en su contra, entre otras cosas, por presuntamente entregar despensas con su nombre y colores de su partido.

“Hemos tenido varias denuncias de actos anticipados de campaña y de partidos que se han quejado de su servidor y no quisiera incurrir en ninguno de estos asuntos, hace un ratito me llegó una queja de un partido político, me han llenado de denuncias y quieren que me tropiece, pero vamos a seguir chambeando”.

El Alcalde se negó a informar en qué sentido va está nueva denuncia, ni qué partido político lo denunció, pero aseguró no está incurriendo en ninguna ilegalidad, ya que no está haciendo promoción partidista ni personal, y ni siquiera tiene claro si buscará un segundo periodo al frente de la administración municipal.

“No hemos hecho nada que no se deba, ni traemos una bandera, me queda muy claro que los procesos se terminan y uno gobierna para todos, para los que votaron y los que no, a lo mejor ni quiero (reelección), cada día estoy más pelón, más canoso, hay que estar también en la casa y con los hijos”.

En este sentido, señaló que, las entregas de despensas, de tapetes sanitizantes y apoyos sociales, son parte de los trabajos que le corresponden como presidente municipal.

Alejandro Navarro, ha sido denunciado, por la lideresa de Morena en el estado, Alma Alcaraz, por presuntos actos anticipados de campaña en el uso de recursos para la entrega de despensas y por la asociación civil “Corrijamos el Rumbo” por esta misma razón.

