Recibe mexicana el reconocimiento a la mejor chef del mundo

Daniela Soto-Innes fue nombrada oficialmente durante la ceremonia The World’s 50 Best Restaurantes 2019, la cual se llevó a cabo en Singapur

Redacción

México.- Este martes se llevó a cabo la ceremonia de premiación de ‘Los 50 mejores restaurantes del mundo’ en Singapur donde la joven chef mexicana Daniela Soto-Innes fue elegida como la mejor chef femenina del mundo.

La joven de 28 años, está a cargo de los multipremiados restaurantes Cosme y Atla en Nueva York, ella es la ganadora más joven con este título en la historia del premio, que en años anteriores recibieron Clare Smyth y Dominique Crenn.

En su reconocimiento, la chef mexicana dirigió un discurso a todo su equipo de trabajo, recordando que ella creció en una cocina donde lo más importante siempre fue divertirse, por lo que durante su carrera profesional se planteó tener su propia cocina y llenarla de alegría y felicidad.

“Me prometí a mí misma que crearía un ambiente que fuera igual de agradable, tanto para la persona que crea, hasta la que lo recibe. El hecho de que esté aquí es prueba de que es verdad. Para mí, el rol de un chef no sólo es el que cocina, escribe menús o crea recetas, sino el que escucha a su equipo, lo cuida y aprende cómo tratar a cada persona individualmente para que puedan alcanzar su máximo potencial y consigan un estilo propio. Al final del día, se trata de valores”, dijo Soto-Innes durante la ceremonia.

La joven se ha preocupado por ser incluyente y ha alojado en su cocina a inmigrantes centro y sudamericanos: “contratamos talento, no hombres o mujeres, ni jóvenes o mayores”, precisó.

Asimismo, Daniela hizo una comunidad en torno al restaurante al incluir en un mismo equipo a cocineros de todo el mundo, que lo mismo interactúan con productores de maíz mexicanos que con granjeros de Nueva York. Supo destacar la comida mexicana cuando nadie apostaba por un restaurante mexicano.

“Cada quien escoge dónde trabajar. Y yo siempre he sido una persona de vibras. Me gusta trabajar con la gente que es buena onda o buena persona y de ahí, cada quien puede hacer su propio mundo”, comentó la chef mexicana.

Originaria de la Ciudad de México, Daniela se mudó a Texas cuando tenía 12 años y comenzó su trabajo en carnicería a los 15 años a un lado de Chris Shepherd. Después volvió a la Ciudad de México para un periodo de prueba en la cocina de Pujol con Enrique Olvera, con quien ha hecho una gran mancuerna. Además de colaborar en los dos restaurantes neoyorquinos, el dúo de cocineros planea abrir dos nuevos restaurantes en Los Ángeles: Damian y Ditroit.

Su trabajo ha sido incansable, siempre enfocado en enaltecer la gastronomía mexicana, abrir las puertas de la cocina a los migrantes y fomentar la igualdad de género. Ha recibido tres estrellas por parte del New York Times, el Rising Star Chef of the Year de los James Beard y ahora es acreedora a este premio.

RC