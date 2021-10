Redacción

Celaya.- Ante las condiciones adversas que vivió en su país de origen, Lesby Jackeline Mejía Rodríguez, migró a México y adoptó al estado de Guanajuato como su segundo hogar, en donde encontró las oportunidades necesarias para continuar con sus estudios a través del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (Inaeba).

Desde hace cinco años se encuentra establecida en el municipio de Celaya y su inquietud por estudiar se mantiene.

“En mi trabajo, en el área de limpieza, llegaba temprano y una vez me encontré a una de las maestras que salía a dar clases, le platiqué que quería revalidar mis estudios y continuar, pues no quiero quedarme desperdiciada. Ella me platicó que era maestra del Inaeba y me dijo que fuera”.

Recientemente, recibió los certificados de primaria y secundaria que obtuvo al concluir estos niveles, situación que le ayudó para acceder a un sueldo digno.

Ella y su familia dijeron estar agradecidos con México por abrirles las puertas y con Guanajuato por ofrecerles las oportunidades para superarse al igual que a sus tres hijos, donde la educación tiene un papel fundamental.

“Ojalá tanto los mexicanos, como extranjeros que salimos de nuestro país por distintas razones, pudiéramos aprovechar este tipo de ayudas que da (…) Guanajuato para alcanzar el mejoramiento académico y personal. Aprovechen lo que, en México, Inaeba y las autoridades nos pueden dar, porque es gratuito, eso es lo más fabuloso. En Honduras no hay algo así”.

Lesby estudió enfermería y estilismo profesional, lo que le permitió desempeñarse como encargada de personal a los 16 años de edad en una tienda importante en su natal Honduras.

