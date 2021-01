Redacción

Irapuato.- Luego de presentar su registro de intención para la precandidatura a la Diputación Local por el XI Distrito de Irapuato, ante el Comité Directivo Estatal del PAN, el pasado domingo Liz Amparo Zaragoza Lara recibió la notificación de su aprobación.

Por lo anterior será en los próximos días cuando esté realizando campaña interna ante la militancia panista para ser la candidata para la Diputación Local en representación del Partido Acción Nacional.

Refirió Liz Zaragoza que “estoy lista desde el momento en que mi partido lanzó la convocatoria y se definió el espacio para una mujer. Estoy consciente que no se trata solo de género, sino de años de experiencia que respaldan mi intención de ser candidata a la Diputación Local por el Distrito X. Soy una mujer prepara que he desempeñado cargos públicos y encomiendas que he cumplido a cabalidad de principio a fin, pues mi compromiso con los irapuatenses es algo que me ha caracterizado, por todo ello estaré buscando a mi familia panista para pedir su voto de confianza”.

Para cuidar las disposiciones sanitarias, debido a la pandemia global que hoy se presenta, Liz Zaragoza informó que apostará por una campaña virtual en la que buscará reunirse por los diversos medios electrónicos con cada uno de los militantes panistas.

“Este sábado estaré iniciando actividades propias de campaña interna con las compañeras y compañeros panistas, estaré buscando el acercamiento con cada uno de los militantes para pedir su voto de confianza. Estoy convencida en que será un proceso favorable para que mi partido salga unido y fortalecido al proceso externo”, puntualizó la precandidata panista.

