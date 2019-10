Rechazo y lástima, los dolorosos contrastes que se viven en la Feria Hannover Messe

Reportera se infiltra en el evento industrial como una pepenadora para mostrar las enormes diferencias entre aquellos que van de traje y quienes apenas consiguen para comer

Jessica de la Cruz

León.- Sin demeritar su impacto en el ámbito comercial, mercadológico y derrama económica, los grandes foros corporativistas y encuentros empresariales como la Feria Hannover Messe, arrojan dolorosos contrastes entre las clases opulentas y los que menos tienen: esos que cada mañana deben salir a la calle a ganarse el pan, hurgando entre la basura…

Así lo testificó nuestra compañera Jessica de la Cruz, quien se enfundó en ropas de pepenadora para vivir en carne propia el trato y las reacciones de quienes asistieron el viernes al Poliforum León, en la feria más importante a nivel mundial en materia de innovación y tecnología.

Pantalones tiesos

Todo es más sencillo para quienes llevan traje y corbata, o unas zapatillas que combinen con un vestido glamuroso, acorde a la última tendencia. Para ellos sí hay palabras de bienvenida y trato amable, no así para los que vestimos con pantalones tiesos, repletos de mugre y desigualdad.

Portar un portafolio o una mochila para laptop forma parte de la indumentaria obligada, como si fuera un requisito para estar allí. Por eso la mayoría observa con extrañeza, como si se tratara de un ente de otro planeta, a quienes llevamos en el hombro una bolsa llena de botellas de plástico y hurgamos en los botes de basura en busca de reciclables para llevar a vender.

Pepenar en los contenedores del Poliforum podría parecer una tarea sencilla porque suelen estar rebosantes de botellas y envases de cartón, pero los gestos de rechazo y miradas de discriminación se multiplican entre los asistentes a la gran feria de la tecnología.

“¿Cómo permiten que los pobres se exhiban frente a los extranjeros?”, parecen preguntarse cuando me observan caminar afuera de la sede del Hannover Messe.

Con más sensibilidad, quizás por compasión, un oficial de Tránsito municipal que orientaba a los peatones en el bulevar Adolfo López Mateos notó que juntaba botellas de plástico, y no sólo no me retiró, sino incluso me sugirió entrar al Centro de Convenciones, pues sin duda allí la pepena sería más cuantiosa.

Línea impenetrable

Pero el problema no fue cruzar las barreras del estacionamiento, sino llegar más allá de las vidrieras del Poliforum. Fue imposible hacerlo. Al primer intento, un guardia de seguridad frenó mis pasos y me advirtió que ahí no podía entrar, que ese no era mi lugar.

Por ahí pasaban decenas de universitarios, expositores, empresarios nacionales y extranjeros, que escuchaban con curiosidad mi insistencia para convencer al guardia de que me permitiera pepenar dentro del Poliforum. Fue imposible, así que mejor me retiré.

Altivez empresarial

Cualquier gesto de rechazo o desprecio siempre será una afrenta para quienes se dedican a recolectar reciclables, sin embargo, debo reconocer que el ninguneo que más me agravió vino de un político, en este caso el exalcalde Ricardo Alaníz Posada, hoy dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales en el Bajío, quien me miró de arriba a abajo, sorprendido porque alguien en esas condiciones estuviera en el acceso al hotel Marriot Poliforum, donde seguramente estaban hospedados varios expositores y visitantes extranjeros.

Aunque las miradas de lástima y rechazo fueron la constante, también recibí gestos de fraternidad que retratan la buena fe de los leoneses, o de algunos, al menos.

Mientras hurgaba en un cesto de basura, una joven morena, delgada y con traje negro, llevaba varios minutos observándome cuando de pronto me abordó: “¿Quieres agua?” preguntó mientras me ofrecía una botella. Agradecí el gesto, y aunque ella insistió, al final entendió que no la aceptaría.

Me retiré del Poliforum, cuando logré llenar una bolsa con más de tres kilos de plástico, convencida de la dolorosa distancia que separa a los que generan la basura, y los que deben recogerla, separarla y llevarla a vender, para ganar unas monedas…

Comentarios

Comentarios