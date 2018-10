Rechazó Rihanna cantar en el Super Bowl 2019

Decidió no tomar la oferta como muestra de apoyo al jugador Colin Kaepernick quien fue vetado por arrodillarse ante el himno nacional a modo de protesta contra Donald Trump

Madrid, Esp.- Hace tan solo un mes se conoció que Maroon 5 eran los elegidos para actuar en el descanso del Super Bowl 2019, un evento en el que muchos artistas desean participar… o no. Porque antes de ellos, la proposición de la organización fue para Rihanna, quien decidió rechazar la oferta como muestra de apoyo al jugador Colin Kaepernick.

Según revela Rolling Stone, la cantante declinó la propuesta como gesto de apoyo al quarterback Kaepernick, quien ha sido vetado de la NFL (Liga de Fútbol Americano) por arrodillarse ante el himno nacional a modo de protesta contra Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que instó a los dueños de los equipos a no contratar al jugador en cuestión.

“La NFL y la CBS realmente querían que Rihanna fuera la artista del próximo año en Atlanta. Se lo ofrecieron, pero ella dijo que no debido a la controversia de las rodillas (Kaepernick). Ella no está de acuerdo con la postura de la NFL“, manifestó una persona anónima a US Weekly.

Por su parte, tal y como recoge Entertainment Tonight, a partir de una persona cercana a la cantante, Rihanna era consciente de la oportunidad, pero pensó con el corazón:

“La oferta y la exposición hubieran sido geniales para Rihanna, ya que está planeando un nuevo álbum y una gira, pero se quedó con lo que tenía frente a sus ojos”.

