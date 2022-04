Luego del rechazo a la reforma energética, el gobernador sostuvo que así es como funciona la democracia en el país

Guanajuato.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo sostuvo que lo sucedido en el debate parlamentario sobre la reforma energética es una señal de que el PAN y los demás partidos de oposición deben ir en coalición para enfrentarse a Morena en la elección presidencial.

En entrevista, sostuvo que el rechazo que se dio en la Cámara de Diputados a la reforma propuesta por el Presidente de la República es un ejemplo de cómo funciona la democracia en el país, y dará mayor certeza a los inversionistas interesados en generar energías limpias en México.

“Sin duda había mucho nerviosismo en inversionistas, me lo preguntaban cada que venían o íbamos a giras, esto dará mucha certeza a los inversionistas de que pueden seguir confiando en México para invertir en energías renovables”, dijo.

Sin embargo, destacó que si en el 2021 el PAN no hubiera ido en coalición con el PRI y el PRD, Morena tendría los votos necesarios en la Cámara de Diputados para aprobar la reforma eléctrica.

Por ello, señaló que para la elección presidencial del 2024, los partidos de oposición, incluido quizás Movimiento Ciudadano, deberían formar un solo bloque.

“Hoy se le puso un freno porque precisamente esa coalición funcionó en las urnas, a lo mejor muchos esperaban más de esa coalición, pero es un claro reflejo de que se tendrá que buscar una (coalición) en el 2024, sin duda. Ojalá se dé el diálogo entre todas las fuerzas políticas”.

Busca concretar cita para Agua sí

En otro tema, el gobernador informó que la próxima semana solicitarán una reunión a López Obrador para alistar los detalles del proyecto alternativo a la megapresa de El Zapotillo.

Confió en que en mayo pueda concretarse la junta para, entonces sí, dar a conocer públicamente en qué consiste dicho proyecto.

‘Victoria para la democracia’

El Delegado de los Programas del Bienestar de Gobierno Federal en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, señaló que el revés dado a la Reforma Energética propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un triunfo para la política y para la democracia.

“En esto gana la democracia y con lo que se definió ayer también gana la política, gana la democracia porque con esto se viene abajo la argumentación falacia de que hay un gobierno autoritario, que hay un gobierno que se impone a costa de lo que sea y queda totalmente demostrado que es falso. Lo que quedó de manifiesto es el respeto al equilibrio de poderes, de respeto a la decisión que toma el poder legislativo, que se decidió en libertad, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, sin corrupción, no hubo intentos, o sugerencia o compra de votos de parte del gobierno como sí pasaba antes”, señaló.

La reforma eléctrica no alcanzó las dos terceras partes de la votación para poder salir adelante, se necesitaban 333 votos para avalarla y se concluyó con 275 votos a favor, de los legisladores de Morena, 223 en contra de los opositores y ninguna abstención. Sin embargo el presidente López Obrador calificó de “victoria para la democracia” el ejercicio.

“Gana la política porque queda de manifiesto que es lo que representa cada quien, quien está a favor del interés de la nación del pueblo y quien está a favor de los intereses particulares”, indicó.

Sobre la poca participación de votantes en la consulta de Revocación de Mandato, Hernández Núñez, manifestó que fue un éxito que las personas hayan salido a votar, pero prefirió no opinar si Guanajuato sigue siendo un estado panista o si los resultados de este ejercicio pueden dar un panorama de lo que le espera a Morena en las próximas elecciones.

“Los resultados son notorios, el resultado es claro, ganó la ratificación del presidente”, señaló Mauricio Hernández.

Federación apoya en seguridad

Para Hernández Núñez, la situación de inseguridad que se vive en Guanajuato es condenable, pero el Gobierno Federal apoya con las acciones de justicia social.

“Es condenable, los guanajuatenses no merecemos este clima de violencia e inseguridad, se está trabajando en varios aspectos, las áreas que sí están encargadas del tema policial, de la seguridad, están trabajando todos los días, estamos lejos de los resultados que queremos, se tiene que mejorar mucho. Hay muchas formas de atender el problema y en eso no paramos, uno de ellos es la justicia social, y en eso no paramos un solo día”, señaló.

El funcionario federal comentó que la inseguridad que se vive en Guanajuato no se resolverá únicamente con la contratación de “más o mejores policías”, sino que “es un tema que tiene que ver con la justicia social”, y para ello – afirmó- están los programas que se impulsan desde la Delegación de los Programas del Bienestar.

Es golpe fuerte para gobierno federal: Romero Hicks

El diputado federal, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que con esto se detuvo una aberración y que el rechazo de la propuesta representa un golpe muy fuerte para el gobierno federal, mientras que el Poder Legislativo se consolida.

“No hay duda que va terminando el obradorismo, que aunque quiere seguir siendo popular, poderoso y estridente, pues su etapa transformadora a nivel constitucional ha desaparecido, no hay viabilidad, ayer la oposición plantó carácter”, señaló el legislador guanajuatense luego de que la oposición conformada por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano alcanzaron 223 votos en contra de dicha reforma.

Romero Hicks destacó que esto manda un mensaje claro de que no habrá una reforma electoral para eliminar al Instituto Nacional Electoral (INE) y que tampoco se harán cambios en la Guardia Nacional y “esperemos que el presidente entienda esos mensajes”.

Votación histórica

Resaltó que el domingo fue la primera ocasión en la que votaron 499 diputados, con excepción de Laura Fernández Piña, quien solicitó licencia al cargo de diputada para contender por la gubernatura de Quintana Roo, además que fue la primera vez que el Canal del Congreso, en domingo en medio de una festividad religiosa, atrajo tanta atención.

“Y el mensaje es claro, queremos energías baratas, limpias, renovables, el cuidado del medio ambiente, la proyección de la salud, la certeza y la claridad del estado de Derecho, no queremos corrupción en el manejo de todo esto, nos gustaría una Comisión Federal de Electricidad, fortalecida con ciencia, tecnología e innovación y no con protecciones excesivas”, señaló.

Sobre la nueva iniciativa que presentó el titular del ejecutivo federal para la “protección del litio”, Romero Hicks la calificó como innecesaria en virtud de que la Constitución de México establece que todo lo que tiene que ver con el subsuelo es propiedad de la Nación, entonces lo único que se tiene que hacer es no ampliar concesiones o revisar concesiones que se hayan entregado.

“Triunfo de México”

Entrevistado por separado, Román Cifuentes Negrete, legislador federal panista coincidió en que el rechazo de la reforma eléctrica representa un triunfo para México.

“Consideramos que es un gran triunfo para toda la sociedad, quedó muy en claro que quien está traicionando a México es quien hoy violenta la ley (…) esto no es solamente que tenía que ver con la oposición sino con toda la sociedad y es algo que la sociedad nos pidió actuar en consecuencia y actuar de la mejor manera y de la manera más responsable”.

