Rechazan que sistema ponga a la mitad de homicidas en la calle

Funcionarios locales, federales y líderes de la industria urgen a revisar impartición de justicia, pues muchos consideran que se deben reforzar y mejorar el sistema para que los criminales no salgan libres

Daniel Vilches / Redacción

León / Irapuato.- El presidente de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, René Solano Urban, reiteró la urgencia de revisar la impartición y procuración de justicia para encontrar el por qué los criminales son puestos en libertad.

Lo anterior, tras darse a conocer que de 789 personas que fueron acusadas de asesinato en 2018, más de la mitad quedó en libertad porque el Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Roberto González Martínez, consideró que es necesario que se fortalezcan los protocolos de actuación de los elementos de la Policía municipal para que los criminales no salgan libres.

“Tenemos que revisar el procedimiento, porque algo está fallando y no puede ser que con cierta facilidad los criminales vuelvan a la calle”, aseveró.

El presidente de la Coparmex León, Alberto Ruenes, también considera que los elementos de la Policía deben capacitarse y los jueces ser evaluados para mejorar el sistema de seguridad y procuración de justicia.

“No entienden”

Para el exsecretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, las deficiencias de las Unidades de Medidas Cautelares (Umecas), han provocado que homicidas obtengan su libertad incluso cuando están sujetos a un proceso legal arriesgando la vida de la población.

Jueces y sus fallos ya son evaluados: magistrado

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Los magistrados y jueces ya son evaluados así como las resoluciones y fallos que toman respecto a cualquier caso, afirmó el magistrado supernumerario de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Héctor Tinajero Muñoz.

Mencionó que aunado a ello, el principio de publicidad que tiene el Sistema de Justicia obliga a que todos los fallos jurisdiccionales sean públicos y conocidos.

Lo anterior luego de que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se pronunció para que se realice una evaluación a los jueces para que la ciudadanía sepa quiénes han dejado salir más delincuentes.

Al respecto y a título personal, Héctor Tinajero mencionó que por lo que respecta a los magistrados, éstos son evaluados cada año a través de un Comité Evaluador Especializado conformado por dos magistrados y dos consejeros quienes revisan los fallos.

Por otra parte, luego de que este diario publicó que el año pasado se contabilizaron 544 casos de homicidio doloso con un total de 789 imputados de los cuales 416 que representaron el 52% quedaron en libertad y el resto (373) fueron vinculados a proceso, Tinajero Muñoz dijo que aunque desconocía las cifras y habría que analizar cada una de las resoluciones.

“Este sistema tiene muchas restricciones para la privación de la libertad de las personas y está privilegiando el proceso en libertad”, señaló.

No obstante, dijo que hay ocasiones en los que las personas se dejan en libertad porque no se califica legal la detención o porque no se consideró a juicio del juez un estándar para vincular a proceso.

Se deben endurecer las leyes: Ortiz Gutiérrez

Nayeli García

Irapuato.- El alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, consideró que los delincuentes tienen que estar en la cárcel y para eso se requieren endurecer las leyes desde la Federación.

Lo anterior tras la información de que de cada dos detenidos por homicidio doloso en el estado, uno es liberado por falta de pruebas, fallas en la detención o integración del expediente, según sea el caso particular.

Por lo que Ortiz Gutiérrez consideró que se deben dejar de echar la culpa unos y otros, pues ello sólo beneficia a los delincuentes; sin embargo, urgió a fijar un objetivo claro en este sentido pues en algún momento se impuso un tema de derechos humanos donde se dijo que sería mejor tener menos personas en la cárcel.

“Yo no coincido con eso: los delincuentes tienen que estar en la cárcel y entonces tendríamos que alinear los procesos, endurecer leyes. Contrario a lo que otros países hicieron como Colombia, Estados Unidos, Chile y otros que endurecieron leyes pero aquí las flexibilizamos y ahora tienen que sorprenderte asesinando a alguien para que puedas quedarte en la cárcel”, señaló.

Consideró que sí puede haber detenciones irregulares, pero consideró que también existen jueces omisos o que no están bien capacitados, y en algunos estados hasta corruptos.

