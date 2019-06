Rechazan que diputado dirija Feria de León

Aseguran que no es una cuestión personal el que no escojan a Juan Carlos Muñoz sino que quien presida el patronato debe de ser ciudadano que no tengan compromisos partidistas ni busque algún tipo de reflector

Daniel Vilches

León.- El Consejo Coordinador Empresarial de León rechaza la idea de que el diputado con licencia, Juan Carlos Muñoz Márquez sea quien presida el Patronato de la Feria de León.

El rechazó, explica el presidente de este organismo empresarial, José Arturo Sánchez Castellanos, no es en sí a que sea Muñoz Márquez, sino por las condiciones que éste tiene políticamente.

“Es un rechazo a que un político en activo ocupe un espacio ciudadano, podría ser Juan Carlos Muñoz o cualquier otro político que esté inactivo, pero en su caso, acaba de pedir licencia, pero esos cargos son irrenunciables y además estuvo en el proceso electoral pasado”, destacó.

El empresario señaló que quien presida el patronato debe de ser ciudadano que no tengan compromisos partidistas ni busque algún tipo de reflector.

Explicó que el reglamento de este patronato es claro en esta materia para elegir al mejor perfil y esto se debe de cumplir al pie de la letra.