Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Para el análisis de la iniciativa de Morena respecto a fortalecer y dar seguimiento a las actuaciones de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), la diputada de Morena, Magdalena Rosales Cruz pidió que no se invitara al estudio de la misma a la Secretaría de Finanzas y a la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, por considerar que no tenían nada que ver al tratarse de un tema que le compete únicamente al Legislativo.

No obstante, su propuesta no fue aceptada por los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales durante la reunión de este lunes.

La iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena pretende reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Ley de Fiscalización Superior del Estado con la finalidad de fortalecer las facultades de evaluación y vigilancia de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

En la reunión, Magdalena Rosales insistió que respecto a la propuesta para dar seguimiento a las acciones de la ASEG se incluye que participe la Secretaría de Finanzas y la Coordinación General Jurídica del gobierno del Estado

“A mí me parece y juntos con mis compañeros que esto no es necesario, que realmente esto no tiene que ver con el Poder Ejecutivo, ni con otros poderes, puesto que esto es un asunto del Legislativo y quizá también y de importancia a la sociedad en su conjunto”.

La legisladora insistió que el dar seguimiento a las acciones y revisiones que lleva a cabo la ASEG, únicamente le corresponde al Poder Legislativo y a su contraloría interna.

La petición fue rechazada, por lo que la iniciativa se remitirá a ambas instancias del ejecutivo estatal, así como organismos autónomos, a la Contraloría Interna del Poder Legislativo y a los ayuntamientos del Estado, quienes contarán con un plazo de 15 días hábiles para remitir sus observaciones.

EZM