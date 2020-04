Rechazan propuesta de incluir jóvenes

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El diputado de Morena, Ernesto Prieto Gallardo propuso que durante la contingencia sanitaria por la epidemia del Covid-19 los legisladores locales se reduzcan al menos el 50 % de su salario, alrededor de 62 mil pesos, y lo destinen a las personas que más lo necesitan.

A través de sus redes sociales, el legislador morenista lanzó la propuesta al Congreso del Estado con la finalidad de que el resto de los legisladores se sumen.

Esto ganan

Actualmente un diputado local en Guanajuato percibe mensualmente un salario bruto de 195 mil 611 pesos y neto de 122 mil 487 pesos por lo que tomando en cuenta que los legisladores de Morena perciben alrededor de 108 mil pesos, se estarían recaudando más de 2 millones de pesos en un mes.

En entrevista, Ernesto Prieto mencionó que “ante la contingencia no tanto de salud sino económica derivada de la contingencia de Covid-19, hay personas en este momento que están padeciendo falta de alimentos, falta de insumos básicos para poder subsistir en sus domicilios que están cumpliendo con las indicaciones que el gobierno del México dio de quedarte en casa pero ellos viven al día y muchas veces no pueden hacer lo que se les está pidiendo, a esa gente para que no salgan de sus casas para que no se les compliquen la existencia, hay que ayudarles, hay que apoyarles”.

El legislador señaló que presentara la propuesta de manera formal en el momento en el Poder Legislativo regrese de vacaciones de Semana Santa y den inicio las sesiones.

“Ahorita estoy haciendo como una especie de calentamiento del terreno para sensibilizar a mis compañeros legisladores y para que la ciudadanía conozca que hay una propuesta de parte de un diputado para que apoyemos a quienes más lo necesitan y así la ciudadanía pueda presionar y apoyarme de alguna manera”, dijo.

A decir de Prieto Gallardo se requiere que la ciudadanía haga esta exigencia, pues en una situación ordinaria, se ve muy difícil que los legisladores de Acción Nacional se puedan sumar a esta propuesta.

“Propongo que sea la mitad, si mis amigos de Acción Nacional quieren que sea el 100 % o los del PRI contraproponen que sea el 100 % o si un compañero de Morena propone el 100 % adelante”.