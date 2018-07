Rechazan nuevamente un recurso del estado

El Cabildo ludovicense alegó que una cláusula les generó dudas respecto al apoyo pues era destinado para camión recolector, pero posiblemente a cambio de un terreno

David Olvera

San Luis de la Paz.- De nueva cuenta, el Cabildo luduvicense rechazó el apoyo económico que provenía del gobierno del estado para la adquisición de un camión recolector.

El rechazo del recurso, por segunda ocasión, para un vehículo que sirva para la recolección de basura, resulta porque ya no consideraron factible la aprobación de una cláusula que proponía el área estatal como garantía para uso correcto de los recursos a entregar.

La duda

La cláusula consistía en donar al estado una partida de recursos federales, pero sólo en caso de que el recurso otorgado al Municipio no fuera utilizado en la adquisición de un camión recolector de basura.

El regidor Jesús Otero aludió que la cláusula no estaba lo suficientemente clara para la mayoría de los regidores, y por ello decidieron no aprobar la recepción del recurso y ahora, a través del presidente Guillermo Rodríguez Contreras, se buscará hacer el enlace con el estado para no perder el apoyo.

No los convencen

Apenas el pasado 23 de mayo del presente año, durante la inauguración del Parque Fotovoltaico Don José, el gobernador Miguel Márquez exhortó al alcalde y lo comprometió hacer la donación de un predio a favor del Poder Judicial del Estado para construcción de unas oficinas regionales en la zona noreste y a cambio, como apoyo estatal al Municipio se le entregaría un camión recolector basura; tras ello el Ayuntamiento hizo la donación y le tocó al gobernador cumplir su parte, sin embargo el recurso fue rechazado por el Cabildo por considerarlo una garantía a favor del estado.

AL