Rechazan iniciativa de Morena para reestructurar Secretaría de Gobierno

Guanajuato.- El Congreso local rechazó la propuesta de Ernesto Prieto de enviar un exhorto al gobierno del estado para reestructurar la Secretaría de Gobierno.

“Entonces no hacer exhorto al gobierno federal, a los municipios, al Senado de la República, a la Cámara de Diputados. Entonces la argumentación que se hace es muy pobre y va a ser usada en su contra. Entonces cuando ustedes exhorten al gobierno de México, vamos a decir lo mismo: no podemos porque no podemos ir contra la división de poderes”, reclamó Prieto.

También para combatir el amiguismo, el nepotismo, que se da “muy meridianamente”. Entonces, dijo Prieto, “llegaríamos al absurdo de no implementar medidas de austeridad en la nómina de gobierno del estado”.

“Aquí les incomoda que no tenga el gobernador a su hermano, a su papá, y a otros panistas como Román Cifuentes, José Luis Oliveros y David Cabrera”, reprochó.

La afinidad a un partido no debe ser limitante

En respuesta, el diputado Jesús Oviedo Herrera, coordinador de la fracción del PAN, argumentó que la filiación partidista de ninguna manera debe ser limitativa para que alguien trabaje en un gobierno estatal o municipal. “Esto es algo que existe, que se da en todos los partidos, no alguno en especial.

“Hablar del papá del gobernador como supuesto trabajador del gobierno del estado, no sé dónde lo vio diputado, no existe el papá del gobernador en la nómina de gobierno. Y su hermano lleva muchos años trabajando ahí.

“No podemos intervenir en la estructura de cualquier dependencia, eso no lo podemos hacer. Sí podemos exigir resultados”.

Le llamó la atención que Ernesto Prieto no asistió a la Junta de Gobierno para poder argumentar más su propuesta y defenderla.

