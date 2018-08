Rechazan iniciativa de disminuir los periodos de reelección

La propuesta de la diputada priista Arcelia González fue negada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como la reducción del número de diputados en el Congreso del Estado

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales rechazó la propuesta de la diputada del PRI, Arcelia González González que buscaba disminuir los periodos de reelección a un solo periodo para que los diputados locales solo puedan permanecer en el cargo 6 años consecutivos y no 12 años como está actualmente.

Y es que previo a ello, durante una mesa de trabajo de la comisión, el tema generó una discusión, luego de que la legisladora priista consideró esto como excesivo ya que permitiría la permanencia solo de ciertos personajes políticos, ya que no solo se trata de salir a buscar el voto –dijo- sino que es un tema de partidos políticos que quizá quieran postular a ese legislador unas veces por el principio de mayoría relativa y otras por representación proporcional.

Afirmó que la propuesta para que solo se permita una elección consecutiva, la presentó desde hace año y medio incluso antes de que iniciara el proceso electoral y no se dio la atención que establece el proceso legislativo.

“La federación puso cuatro periodos pero dijo hasta cuatro periodos dejando la atribución a los estados para poder limitarlo, en este equilibrio en donde por ejemplo a las administraciones municipales se les permite solamente una o más como lo vivimos en ésta (…) una vez (reelección) nos parece suficiente para evaluar, permitir cuatro es una permanencia aunque nosotros creemos que la carrera legislativa o parlamentaria no se ha profesionalizado en algunas razones, también lo que ha permitido es el abuso”.

Y es que argumentó que el permitir cuatro periodos electivos, fue irse a lo más y una elección consecutiva sería suficiente “y una vez que podamos evaluarlo durante un periodo o dos periodos electivos, entonces si decir una más” y afirmó que quizá tendrán algún interés particular “quienes en mesa están de manera reacia teniendo la oportunidad legítima, debo decirlo, legítima de poder lograr hasta cuatro periodos”.

A favor de 12 años como diputados locales

Aunque no lo dijo se refirió a la diputada del PAN y presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Libia Denisse García quien respondió a los cuestionamientos de la priista.

La legisladora panista manifestó que por acuerdo en la Junta de Gobierno, los asuntos electorales se tratarían en otro momento, por lo que negó que se haya tratado de un tema de dilación.

Afirmó que en la mesa no se plantearon los argumentos suficientes para considerar por qué es mejor solo un periodo de elección consecutiva y no cuatro.

Dijo de forma tajante que el legislador no podrá haber tenido un desempeño extraordinario, pero que quien decide darle o no su respaldo es la ciudadanía.

“Es la primera vez en la que estamos aplicando este mecanismo y calificar de excesivo o no, a mí me parece que no tenemos elementos en este momento para decir si es excesivo en este periodo (…) pero habría que dejar transcurrir, que pasen estos cuatro periodos sin que esto signifique que en el ‘inter’ no se pueda analizar, para poder tener elementos y decir ‘oigan, no hubo un solo legislador que intentándolo hubiera podido llegar a los 4 periodos, porque finalmente no podemos nosotros como legisladores convertirnos en los juzgadores de quien es bueno o mal legislador, es una decisión de los electores”, señaló en la mesa de trabajo.

Rechazan menos diputados

Por otra parte, en la misma comisión se dictaminó en sentido negativo, la propuesta de los diputados del PRI en la que proponían la reducción de diputados en el Congreso del Estado por ambos principios de reelección, así como la reducción en el número máximo de regidores de los ayuntamientos.

